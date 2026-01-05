Sin Cornejo, ni Casado, Mendoza tiene "gobernador por una semana" y cuenta con pocos ministros

El gobernador Alfredo Cornejo se encuentra de vacaciones desde el 31 de diciembre, cuando viajó a pasar el Año Nuevo a Chile, y podría retornar a sus actividades recién en la segunda quincena del mes, según informaron desde Casa de Gobierno.
El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado coincidieron en las vacaciones durante esta semana.
Durante los primeros días del 2026, la vicegobernadora Hebe Casado tomó las riendas del Poder Ejecutivo en su reemplazo. Sin embargo, desde este lunes también inició su período de vacaciones y regresará recién el próximo lunes. Desde su entorno señalaron que viajó a San Rafael.
En ese contexto, el mando natural debía recaer en el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, aunque también se encuentra inactivo.
Por ese motivo, la gobernación quedó a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi, quien tendrá la potestad formal de la gestión al menos hasta el domingo. Luego, Casado volverá a ocupar ese rol.
El período de vacaciones también impacta en el gabinete provincial, ya que cuatro de los siete ministros se encuentran de licencia por estos días.
Volvieron de vacaciones:
Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción: estuvo de licencia desde el 26 de diciembre al 4 de enero.
Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial: tuvo descanso desde el 19 de diciembre al 5 de enero.
Licencias en curso:
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente: del 29 de diciembre al 6 de enero.
Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas: del 1 al 10 de enero.
Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura e Infancias: del 5 al 13 de enero.
Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia: del 5 al 15 de enero.
Aún no salió de licencia:
Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes: tiene previsto tomarse vacaciones del 17 al 29 de enero.