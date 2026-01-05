Sin Cornejo, ni Casado, Mendoza tiene "gobernador por una semana" y cuenta con pocos ministros

El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado coincidieron en las vacaciones durante esta semana.

El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado están de vacaciones. Archivo Los Andes

El gobernador Alfredo Cornejo se encuentra de vacaciones desde el 31 de diciembre, cuando viajó a pasar el Año Nuevo a Chile, y podría retornar a sus actividades recién en la segunda quincena del mes, según informaron desde Casa de Gobierno.

Durante los primeros días del 2026, la vicegobernadora Hebe Casado tomó las riendas del Poder Ejecutivo en su reemplazo. Sin embargo, desde este lunes también inició su período de vacaciones y regresará recién el próximo lunes. Desde su entorno señalaron que viajó a San Rafael.

En ese contexto, el mando natural debía recaer en el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, aunque también se encuentra inactivo.

Por ese motivo, la gobernación quedó a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi, quien tendrá la potestad formal de la gestión al menos hasta el domingo. Luego, Casado volverá a ocupar ese rol.

Andrés Lombardi-Diputados.jfif El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quedó a cargo del Poder Ejecutivo durante esta semana. Archivo Prensa Diputados El período de vacaciones también impacta en el gabinete provincial, ya que cuatro de los siete ministros se encuentran de licencia por estos días.