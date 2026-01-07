La Provincia destinó más de $3.700 millones para la continuidad de los programas de empleo

El aporte será canalizado a través del Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo y financiará las líneas ENLACE, ENLAZADOS y ENLAZADOS +50.

Los recursos estarán destinados al Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo, que ejecuta programas de capacitación y contratación formal.

El Gobierno de Alfredo Cornejo destinó este miércoles $3.716.500.000 al Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo, destinado a financiar programas provinciales de inserción y sostenimiento del empleo registrado. La medida fue establecida a través del Decreto 2995, publicado en el Boletín Oficial.

De este modo, el Poder Ejecutivo estableció que los fondos serán aplicados a la ejecución de los programas ENLACE, ENLAZADOS y ENLAZADOS +50, tres líneas de acción impulsadas por el Ministerio de Producción con foco en la capacitación laboral y la promoción del trabajo formal.

Según se detalla en el decreto, el fideicomiso constituye una herramienta de política económica creada en 2020 con el objetivo de sostener el empleo existente y mejorar las competencias y habilidades de personas desocupadas, para facilitar su inserción en el mercado laboral.

La administración de los fondos estará a cargo de Mendoza Fiduciaria Sociedad Anónima, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo.

La normativa dispone que el organismo deberá cumplir con la manda fiduciaria y garantizar que los recursos se destinen a los fines previstos.