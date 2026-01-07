La Provincia destinó más de $3.700 millones para la continuidad de los programas de empleo

El Gobierno de Alfredo Cornejo destinó este miércoles $3.716.500.000 al Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo, destinado a financiar programas provinciales de inserción y sostenimiento del empleo registrado. La medida fue establecida a través del Decreto 2995, publicado en el Boletín Oficial.
De este modo, el Poder Ejecutivo estableció que los fondos serán aplicados a la ejecución de los programas ENLACE, ENLAZADOS y ENLAZADOS +50, tres líneas de acción impulsadas por el Ministerio de Producción con foco en la capacitación laboral y la promoción del trabajo formal.
Según se detalla en el decreto, el fideicomiso constituye una herramienta de política económica creada en 2020 con el objetivo de sostener el empleo existente y mejorar las competencias y habilidades de personas desocupadas, para facilitar su inserción en el mercado laboral.
La administración de los fondos estará a cargo de Mendoza Fiduciaria Sociedad Anónima, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo.
La normativa dispone que el organismo deberá cumplir con la manda fiduciaria y garantizar que los recursos se destinen a los fines previstos.
Los programas alcanzados por el aporte
El monto autorizado será destinado a financiar tres programas que actualmente concentran la estrategia provincial en materia de empleo:
-
Programa ENLACE, orientado al entrenamiento laboral y la adquisición de experiencia para personas que buscan su primer empleo o desean mejorar sus competencias.
-
Programa ENLAZADOS, que promueve la contratación de trabajadores registrados mediante incentivos económicos a las empresas, a través del pago de una parte del salario mínimo.
-
ENLAZADOS +50, una línea específica destinada a facilitar la reinserción laboral de personas mayores de 50 años, uno de los grupos con mayores dificultades de acceso al empleo formal.
Continuidad del financiamiento
El decreto remarca que el aporte resulta necesario para garantizar la continuidad de los programas, ya que el contrato original del fideicomiso no prevé un mecanismo automático para la realización de nuevos desembolsos.
En ese marco, el Ejecutivo provincial resolvió instrumentar el financiamiento mediante un decreto específico, con comunicación al fiduciario.
El gasto será afrontado por la Tesorería General de la Provincia con cargo al presupuesto vigente del ejercicio 2025, conforme a lo establecido en la normativa.
El decreto