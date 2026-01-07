7 de enero de 2026 - 08:40

La Provincia destinó más de $3.700 millones para la continuidad de los programas de empleo

El aporte será canalizado a través del Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo y financiará las líneas ENLACE, ENLAZADOS y ENLAZADOS +50.

Los recursos estarán destinados al Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo, que ejecuta programas de capacitación y contratación formal.

Los recursos estarán destinados al Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo, que ejecuta programas de capacitación y contratación formal.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo destinó este miércoles $3.716.500.000 al Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo, destinado a financiar programas provinciales de inserción y sostenimiento del empleo registrado. La medida fue establecida a través del Decreto 2995, publicado en el Boletín Oficial.

Leé además

Más de 200 productores y unas mil hectáreas cultivables serán alcanzadas por el proyecto de modernización del sistema hídrico.

La Provincia asignó más 16 millones de dólares para modernizar un sistema de riego en el Valle de Uco

Por Jorge Yori
El servicio incluye software, equipamiento y soporte técnico, con pagos distribuidos en distintos ejercicios presupuestarios.

El Gobierno adjudicó una millonaria licitación en dólares para el sistema informático de la Provincia

Por Redacción Política

De este modo, el Poder Ejecutivo estableció que los fondos serán aplicados a la ejecución de los programas ENLACE, ENLAZADOS y ENLAZADOS +50, tres líneas de acción impulsadas por el Ministerio de Producción con foco en la capacitación laboral y la promoción del trabajo formal.

Según se detalla en el decreto, el fideicomiso constituye una herramienta de política económica creada en 2020 con el objetivo de sostener el empleo existente y mejorar las competencias y habilidades de personas desocupadas, para facilitar su inserción en el mercado laboral.

La administración de los fondos estará a cargo de Mendoza Fiduciaria Sociedad Anónima, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo.

La normativa dispone que el organismo deberá cumplir con la manda fiduciaria y garantizar que los recursos se destinen a los fines previstos.

Los programas alcanzados por el aporte

El monto autorizado será destinado a financiar tres programas que actualmente concentran la estrategia provincial en materia de empleo:

  • Programa ENLACE, orientado al entrenamiento laboral y la adquisición de experiencia para personas que buscan su primer empleo o desean mejorar sus competencias.

  • Programa ENLAZADOS, que promueve la contratación de trabajadores registrados mediante incentivos económicos a las empresas, a través del pago de una parte del salario mínimo.

  • ENLAZADOS +50, una línea específica destinada a facilitar la reinserción laboral de personas mayores de 50 años, uno de los grupos con mayores dificultades de acceso al empleo formal.

Continuidad del financiamiento

El decreto remarca que el aporte resulta necesario para garantizar la continuidad de los programas, ya que el contrato original del fideicomiso no prevé un mecanismo automático para la realización de nuevos desembolsos.

En ese marco, el Ejecutivo provincial resolvió instrumentar el financiamiento mediante un decreto específico, con comunicación al fiduciario.

El gasto será afrontado por la Tesorería General de la Provincia con cargo al presupuesto vigente del ejercicio 2025, conforme a lo establecido en la normativa.

El decreto

pedido_302171_05012026

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los valores varían según el kilometraje de los recorridos y alcanzan hasta casi $12.000 para los servicios interprovinciales.

La Provincia actualizó las tasas de uso de la Terminal de Ómnibus: cuánto pagarán las empresas

Por Redacción Política
La normativa apunta a garantizar la calidad genética de las semillas y ordenar la actividad productiva en las zonas agrícolas de Mendoza.

Ley de Semillas: ya rige la nueva norma que aplica sanciones y busca regular la producción agrícola

Por Redacción Política
Incluyen topes trimestrales, seguimiento permanente de la ejecución y nuevas herramientas financieras.

Sin nuevos empleados hasta abril y menos celulares: los topes que fijó Cornejo para controlar el gasto público

Por Jorge Yori
Javier Milei junto a Donald Trump. (archivo)

Milei afina su discurso para Davos: respaldo a Trump y defensa del mundo occidental

Por Redacción Política