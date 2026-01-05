5 de enero de 2026 - 17:04

El intendente Omar Félix acompañó a la comunidad de Villa Atuel en la inauguración de su peatonal

La noche del domingo se llenó de música, danza, emprendedores y patio de comidas en Villa Atuel. Es que allí, entre el Parque Infantil y la Plaza Arizu, se inauguró el nuevo espacio peatonal del distrito.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 12.56.58 (2)
WhatsApp Image 2026-01-05 at 12.56.57 (3)
WhatsApp Image 2026-01-05 at 12.56.58 (3)
WhatsApp Image 2026-01-05 at 12.56.59 (2)
WhatsApp Image 2026-01-05 at 12.56.59 (3)
Por Redacción

El intendente Omar Félix acompañó a la comunidad en el debut de la nueva peatonal, que está pensada como un punto para el desarrollo de eventos sociales, deportivos, recreativos y culturales.

Leé además

la ciudad ilumino la fuente de la plaza independencia con los colores de la bandera de venezuela

La Ciudad iluminó la fuente de la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela

Por Redacción
maipu lleva la vendimia a cada distrito con un calendario federal de celebraciones

Maipú lleva la Vendimia a cada distrito con un calendario federal de celebraciones

Por Redacción

En calle Balbino Arizu, entre Maza e Izuel, la calle se cortará al tránsito vehicular los domingos y feriados para crear un espacio seguro para vecinos y visitantes, que —además— fomenta el desarrollo económico tanto para los stands como para los comercios tradicionales de la zona.

La iniciativa, que tuvo un auspicioso debut, genera un espacio de encuentro para que villatuelinos y visitantes se reúnan, se diviertan y fortalezcan los lazos comunitarios.

Es una muy buena propuesta para venir a disfrutar con la familia y los chicos, aprovechando las actividades, la plaza y el parque infantil con la seguridad de que sea peatonal”, expresó Julia, una de las tantas vecinas que se acercó con su reposera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

en consonancia con alfredo cornejo, ulpiano suarez limita la contratacion de personal y establece reduccion de gastos en ciudad

En consonancia con Alfredo Cornejo, Ulpiano Suarez limita la contratación de personal y establece reducción de gastos en Ciudad

Por Redacción
stevanato dio la bienvenida a los primeros turistas del 2026 en maipu

Stevanato dio la bienvenida a los primeros turistas del 2026 en Maipú

Por Redacción
como funcionaran los servicios municipales en guaymallen este 31 de diciembre y el 1 de enero

Cómo funcionarán los servicios municipales en Guaymallén este 31 de diciembre y el 1 de enero

Por Redacción
guaymallen continua con los controles para evitar la venta de pirotecnia ilegal: multas y decomisos

Guaymallén continúa con los controles para evitar la venta de pirotecnia ilegal: multas y decomisos

Por Redacción