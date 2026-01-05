El intendente Omar Félix acompañó a la comunidad de Villa Atuel en la inauguración de su peatonal

La noche del domingo se llenó de música, danza, emprendedores y patio de comidas en Villa Atuel. Es que allí, entre el Parque Infantil y la Plaza Arizu, se inauguró el nuevo espacio peatonal del distrito .

El intendente Omar Félix acompañó a la comunidad en el debut de la nueva peatonal, que está pensada como un punto para el desarrollo de eventos sociales, deportivos, recreativos y culturales.

En calle Balbino Arizu, entre Maza e Izuel, la calle se cortará al tránsito vehicular los domingos y feriados para crear un espacio seguro para vecinos y visitantes, que —además— fomenta el desarrollo económico tanto para los stands como para los comercios tradicionales de la zona.

La iniciativa, que tuvo un auspicioso debut, genera un espacio de encuentro para que villatuelinos y visitantes se reúnan, se diviertan y fortalezcan los lazos comunitarios.