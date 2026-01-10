10 de enero de 2026 - 14:01

Un parapentista sufrió un accidente en el Cerro Arco: gran operativo de rescate

El hombre sufrió una caída mientras practicaba la actividad. Se requirió la intervención de un helicóptero para realizar el traslado del herido al Hospital Central.

Este sábado se realizó un operativo de rescato en Cerro Arco. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la mañana de este sábado, la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) desplegó un operativo de rescate luego de recibir una alerta sobre un incidente ocurrido en la ladera noreste del Cerro Arco. Alrededor de las 10:30 horas, un ciudadano, identificado como F.G., sufrió una caída mientras practicaba parapente, a la altura de la base del helipuerto.

Personal policial que realizaba tareas operativas en la zona se desplazó de inmediato hacia el lugar del impacto, y lograron localizar al hombre.

Paracaidista herido en el Cerro Arco

En una primera evaluación, los efectivos constataron que el hombre presentaba escoriaciones en el rostro y una herida cortante en la frente.

Ante esta situación, se activó el protocolo de actuación coordinado entre diversas dependencias policiales para la asistencia y el rescate.

operativo rescate cerro arco

Como medida de urgencia, los uniformados procedieron a la inmovilización del herido mediante la colocación de un collarín cervical y un entablillado, asegurando su estabilidad hasta el arribo de las unidades especializadas.

Luego, se hizo presente en el lugar la Patrulla de Rescate. El médico de la unidad, tras examinar al paciente, diagnosticó politraumatismos varios y pérdida de conocimiento.

Dada la complejidad de la situación, se requirió la intervención del helicóptero Halcón 1, procediéndose al traslado aéreo del herido al Hospital Central que llegó alrededor de las 12 horas para su pronta atención.

