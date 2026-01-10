10 de enero de 2026 - 13:35

Intenso operativo en Mendoza: continúa el rastrillaje en el Zanjón de los Ciruelos por una mujer desaparecida

Fuerzas de seguridad y rescate desplegaron un amplio operativo en el Gran Mendoza y Lavalle para dar con una mujer desaparecida.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este sábado se realizó un operativo de rescato en Cerro Arco. 

Operativo especial y trabajo coordinado

Desde el 30 de diciembre, distintas fuerzas de seguridad continúan con los rastrillajes en el Zanjón de los Ciruelos y otros puntos del Gran Mendoza y Lavalle para dar con una mujer desaparecida. El operativo se desarrolla en zonas de difícil acceso y bajo condiciones climáticas adversas.

En las últimas horas se puso en marcha un despliegue especial de gran magnitud, aprovechando el corte del caudal dispuesto por Irrigación, una medida que se extenderá por dos días y permite facilitar las tareas de búsqueda.

Las acciones comenzaron a las 10:00 en la intersección de calle Aristóbulo del Valle y Canal Cacique Guaymallén. En el operativo participan efectivos de Defensa Civil, Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Las Heras y Maipú, Policía Rural y la División VANT, encargada del uso de drones para el relevamiento aéreo del área.

