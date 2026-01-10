Intenso operativo en Mendoza: continúa el rastrillaje en el Zanjón de los Ciruelos por una mujer desaparecida

Fuerzas de seguridad y rescate desplegaron un amplio operativo en el Gran Mendoza y Lavalle para dar con una mujer desaparecida.

La búsqueda se mantiene activa desde el 30 de diciembre y reúne a distintas áreas provinciales y municipales. En las últimas horas, el operativo se reforzó con un despliegue especial de gran magnitud, aprovechando un corte temporario del caudal dispuesto por Irrigación, lo que permite trabajar durante dos días en sectores habitualmente cubiertos por agua.

Operativo especial y trabajo coordinado Desde el 30 de diciembre, distintas fuerzas de seguridad continúan con los rastrillajes en el Zanjón de los Ciruelos y otros puntos del Gran Mendoza y Lavalle para dar con una mujer desaparecida. El operativo se desarrolla en zonas de difícil acceso y bajo condiciones climáticas adversas.

En las últimas horas se puso en marcha un despliegue especial de gran magnitud, aprovechando el corte del caudal dispuesto por Irrigación, una medida que se extenderá por dos días y permite facilitar las tareas de búsqueda.

Las acciones comenzaron a las 10:00 en la intersección de calle Aristóbulo del Valle y Canal Cacique Guaymallén. En el operativo participan efectivos de Defensa Civil, Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Las Heras y Maipú, Policía Rural y la División VANT, encargada del uso de drones para el relevamiento aéreo del área.