Jugó en Godoy Cruz, intercambió su camiseta con Messi y no pudo contener las lágrimas: "Le dije que lo amaba"

El fútbol suele ofrecer escenas que trascienden el resultado y quedan grabadas para siempre. Una de ellas la protagonizó Alan Cantero , delantero argentino que pasó por Godoy Cruz , al finalizar el amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami , donde tuvo la posibilidad de intercambiar su camiseta con Lionel Messi .

El encuentro finalizó 3-0 a favor de los de Florida y, tras el pitazo final, Cantero se acercó al capitán de la Selección Argentina y concretó el tan esperado gesto. Apenas recibió la camiseta número 10, el futbolista no pudo contener la emoción y rompió en lágrimas frente a las cámaras.

Luego del partido, Cantero explicó lo que significó ese instante en su carrera y en su vida personal: “ Es mi ídolo desde chico, lo tengo tatuado. Nunca imaginé vivir algo así ”, expresó con la voz quebrada. Y reveló el breve intercambio que tuvo con Messi: “Le dije que lo amaba” .

El delantero argentino contó que Lionel Messi fue una referencia constante durante su formación como futbolista y que ese encuentro simbolizó la concreción de un sueño que parecía inalcanzable cuando daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Cantero también mostró el tatuaje que lleva en honor al capitán argentino, un detalle que refuerza la admiración profunda que siente por el campeón del mundo. Según relató, la camiseta recibida será conservada como uno de los objetos más valiosos de su vida deportiva y personal.

Más allá del carácter amistoso del encuentro, el gesto tomó una dimensión especial por la reacción genuina del jugador argentino, que dejó una de las postales más emotivas del partido.

image

Lionel Messi y una dura pretemporada con Inter Miami

Luego de la goleada en Perú frente al Alianza Lima, el camino del Inter Miami por el ‘Champions Tour’ continúa en Colombia, más precisamente en Medellín en donde se medirá al Atlético Nacional el sábado 31 de enero.

Luego cerrará la gira en Ecuador, en donde chocará con el Barcelona de Guayaquil el sábado 7 de febrero. Recordemos que esta gira es vital para el astro rosarino, ya que lo preparará para un año desafiante, donde tiene por delante la Finalissima ante España y el Mundial 2026.