La Selección Argentina confirmó un amistoso extra después de la Finalissima contra España

La Selección Argentina dirigida por Scaloni, jugará contra Qatar en el evento de Qatar Football Festival que se disputará en marzo.

Argentina se pone a punto antes del Mundial 2026.

La Selección Argentina confirmó un nuevo compromiso internacional que se suma a su calendario de preparación antes de la Finalissima 2026 contra España. Tras el duelo estelar entre los campeones de Copa América y Eurocopa, programado para el 27 de marzo en Lusail (Qatar), el conjunto albiceleste también enfrentará a Qatar el 31 de marzo.

El anuncio oficial se realizó a través de las cuentas del evento en redes sociales, que además confirmó que habrá seis partidos en total dentro de este festival internacional, Argentina tendrá dos de esos compromisos, primero contra España y luego frente a la selección anfitriona. Ambos choques se jugarán en el Estadio Lusail, escenario donde la Albiceleste se consagró campeón del mundo en 2022 y ahora vuelve a disputar encuentros de alto nivel.

La oportunidad para integrar la lista de la Selección Argentina en el próximo Mundial

En ese contexto, estos compromisos también aparecen como una oportunidad clave para que Lionel Scaloni termine de definir nombres de cara a la lista definitiva del Mundial 2026. Con varios puestos todavía en evaluación, el cuerpo técnico aprovechará cada partido para observar rendimientos, probar variantes y confirmar quiénes llegarán en plenitud a la cita máxima, especialmente entre los jugadores que pelean por un lugar como alternativas o recambios.

Al mismo tiempo, el cruce ante España genera una enorme expectativa en el ambiente del fútbol argentino. La Finalissima enfrentará a dos selecciones que marcan tendencia a nivel mundial y será una medida de alto nivel para la Albiceleste, que buscará reafirmar su identidad y jerarquía frente al campeón europeo. Más allá del resultado, el duelo aparece como un termómetro ideal para calibrar el momento del equipo en la antesala del Mundial.

