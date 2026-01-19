Un argentino protagonizará la pelea estelar de UFC en Las Vegas contra un veterano de la categoría

Kevin Vallejos, con apenas 24 años, cerrará una velada en la UFC ante un rival experimentado y consolidado en la división pluma.

El peleador argentino Kevin Vallejos se confirmó como protagonista de la velada estelar de la UFC que se realizará en Las Vegas el 14 de marzo, cuando enfrente al norteamericano Josh Emmett, veterano con una década de trayectoria en la organización.

Vallejos, nacido en Mar del Plata, llega a este combate luego de una racha ascendente en la Ultimate Fighting Championship, que incluye una victoria impactante por nocaut en su último combate, hecho que le valió ser incluido en el ranking mundial del peso pluma y consolidar su estatus competitivo.

image El estadounidense Emmett, de 40 años y con un largo recorrido en la UFC, representa un desafío de gran envergadura para el argentino, que buscará dar un paso más en su carrera frente a un oponente con amplia experiencia y presencia en la escena de las artes marciales mixtas.

Para el marplatense, esta oportunidad como pelea principal de la noche representa un hito no solo en su trayectoria personal, sino también para el deporte argentino dentro de la organización más importante de MMA, en un evento que atraerá la atención de fanáticos alrededor del mundo.

image Esta pelea puede marcar la trayectoria de Kevin Vallejos en la UFC A lo largo de su carrera, el peleador argentino fue construyendo su lugar paso a paso, con actuaciones sólidas en circuitos regionales y un crecimiento sostenido desde su llegada a la UFC. Su estilo agresivo, la potencia en los golpes y la capacidad para adaptarse a distintos escenarios lo transformaron en uno de los representantes nacionales con mayor proyección dentro de las artes marciales mixtas, ganándose el respeto de rivales y especialistas.