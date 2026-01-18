Mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se disputan la cima, existe un ingeniero iraní que marcó una era.

Lionel Messi posee 115 goles con la Selección Argentina, consolidándose en el segundo puesto histórico de artilleros nacionales. Esta marca lo dejó solo por detrás de Cristiano Ronaldo y desplazó definitivamente a Ali Daei, la leyenda iraní cuyo legado e historia trasciende las canchas y se mantiene vigente en el podio mundial.

Ali Daei: el ingeniero que sobrevivió a la guerra en Irán Nacido en 1969 en la ciudad de Ardebil, Irán, Ali Daei no tuvo un inicio de carrera convencional. Su infancia y adolescencia transcurrieron en un escenario de extrema hostilidad, marcado por los conflictos bélicos de la región. A una edad temprana, debió empuñar un arma y cumplir con el servicio militar obligatorio debido a la guerra entre Irán e Irak.

Pese a este contexto, Daei nunca abandonó sus ambiciones académicas. Antes de dedicarse de lleno al fútbol profesional, se graduó como licenciado en Ciencias de los Materiales por la Universidad Sharif de Tecnología. Esta formación técnica lo definió como un jugador metódico y disciplinado, cualidades que luego trasladaría al área contraria.

image Su debut profesional recién se produjo en 1987 en el Esteghlal Ardebil, pero fue en el gigante Persépolis FC donde explotó su capacidad goleadora. Allí comenzó a forjar una leyenda que lo llevaría a ser la pesadilla de los arqueros asiáticos y a extender las fronteras de su fútbol hacia Europa.

Un paso histórico por Europa y el legado del gol El desempeño de Daei con la selección de Irán fue tan dominante que llamó la atención del fútbol alemán. Tras un paso por el Arminia Bielefeld, aterrizó en el prestigioso Bayern Munich por 2.5 millones de euros, un traspaso histórico para el fútbol asiático. Con el conjunto bávaro, se convirtió en el primer futbolista de su continente en disputar un partido de la UEFA Champions League.