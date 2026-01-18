La increíble historia de Ali Daei, el goleador de selecciones que solo superaron Messi y Cristiano Ronaldo

Ali Daei: el ingeniero que sobrevivió a la guerra en Irán
Nacido en 1969 en la ciudad de Ardebil, Irán, Ali Daei no tuvo un inicio de carrera convencional. Su infancia y adolescencia transcurrieron en un escenario de extrema hostilidad, marcado por los conflictos bélicos de la región. A una edad temprana, debió empuñar un arma y cumplir con el servicio militar obligatorio debido a la guerra entre Irán e Irak.
Pese a este contexto, Daei nunca abandonó sus ambiciones académicas. Antes de dedicarse de lleno al fútbol profesional, se graduó como licenciado en Ciencias de los Materiales por la Universidad Sharif de Tecnología. Esta formación técnica lo definió como un jugador metódico y disciplinado, cualidades que luego trasladaría al área contraria.
Su debut profesional recién se produjo en 1987 en el Esteghlal Ardebil, pero fue en el gigante Persépolis FC donde explotó su capacidad goleadora. Allí comenzó a forjar una leyenda que lo llevaría a ser la pesadilla de los arqueros asiáticos y a extender las fronteras de su fútbol hacia Europa.
Un paso histórico por Europa y el legado del gol
El desempeño de Daei con la selección de Irán fue tan dominante que llamó la atención del fútbol alemán. Tras un paso por el Arminia Bielefeld, aterrizó en el prestigioso Bayern Munich por 2.5 millones de euros, un traspaso histórico para el fútbol asiático. Con el conjunto bávaro, se convirtió en el primer futbolista de su continente en disputar un partido de la UEFA Champions League.
A lo largo de su carrera, Daei acumuló un registro oficial de 108 goles en 148 partidos internacionales, lo que le otorga un promedio de gol de 0.73, superior incluso al de Messi y Cristiano Ronaldo. Entre sus momentos más recordados se encuentra el "partido de la paz" en el Mundial de Francia 1998, donde Irán derrotó 2-1 a Estados Unidos en un contexto de altísima carga política.
Hoy, con 143 goles de Ronaldo y 115 de Messi, el récord de Daei de 108 goles internacionales fue ampliamente superado, pero su posición como el tercer máximo goleador histórico sigue siendo un testimonio de longevidad y excelencia. Su figura es la de un ícono nacional en Irán, donde fundó Daei Sport, su propia marca deportiva y trabajó como entrenador tras su retiro en 2007.