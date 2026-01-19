Yanina Latorre mostró el regalo que le dio Lionel Messi tras su encuentro en Miami

Yanina Latorre mostró cómo fue su encuentro con Lionel Messi durante su visita a las instalaciones del Inter Miami, en Fort Lauderdale, y compartió detalles de una experiencia que calificó como inolvidable.
Yanina Latorre compartió detalles y fotos de su encuentro con Lionel Messi en el Inter Miami, donde presenció un entrenamiento y recibió un regalo del capitán argentino.
Yanina Latorre mostró cómo fue su encuentro con Lionel Messi durante su visita a las instalaciones del Inter Miami, en Fort Lauderdale, y compartió detalles de una experiencia que calificó como inolvidable.
El encuentro se dio en un clima relajado y lejos de los flashes habituales. Messi recibió a Yanina y a Diego Latorre, charlaron, se rieron y permanecieron en el lugar para presenciar parte del entrenamiento del plantel.
“La emoción es total cuando lo ves. Lo amo. Nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y nos quedamos a ver el entrenamiento. Es el uno adentro y fuera de la cancha”, escribió la panelista en su cuenta de Instagram, junto a varias fotos que rápidamente se viralizaron.
Horas después de ese posteo, Yanina sumó un nuevo capítulo a la historia al mostrarse caminando por la calle con una campera rosa del Inter Miami, que —según contó— fue un regalo del propio Messi.
En un video grabado con su habitual tono descontracturado, expresó: “Creo que solo salí a caminar para presumir la camperulí, amor. ¡Me la regaló él! ¿Entendés que me la regaló?”. Entre risas, agregó: “Estoy chocha. Soy tan fan de Messi que no puede ser”.
La panelista también se tomó con humor los comentarios de algunos usuarios que pusieron en duda la veracidad de las imágenes y del obsequio. “Me están poniendo que es inteligencia artificial. ¡No, me la regaló la inteligencia artificial!”, ironizó.
El encuentro tuvo además un condimento especial, ya que Lionel Messi confesó recientemente que es seguidor de LAM (América), el histórico programa de espectáculos del que Yanina Latorre fue “angelita” durante más de una década, un dato que terminó de reforzar la cercanía y simpatía entre ambos.