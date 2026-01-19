Yanina Latorre mostró el regalo que le dio Lionel Messi tras su encuentro en Miami

Yanina Latorre compartió detalles y fotos de su encuentro con Lionel Messi en el Inter Miami, donde presenció un entrenamiento y recibió un regalo del capitán argentino.

Yanina Latorre mostró cómo fue su encuentro con Lionel Messi durante su visita a las instalaciones del Inter Miami, en Fort Lauderdale, y compartió detalles de una experiencia que calificó como inolvidable.

El encuentro se dio en un clima relajado y lejos de los flashes habituales. Messi recibió a Yanina y a Diego Latorre, charlaron, se rieron y permanecieron en el lugar para presenciar parte del entrenamiento del plantel.

Embed Lionel Messi con Yanina y Diego Latorre: encuentro top en Miami amooor Tras confesarse fan de LAM, Leo le regaló su campera de Inter Miami a Yanina en las instalaciones de su club estadounidense #messi #leomessi #miami #yaninalatorre pic.twitter.com/Ztppqrt8M5 — Naiara Vecchio (@NaiVecchio) January 19, 2026 “La emoción es total cuando lo ves. Lo amo. Nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y nos quedamos a ver el entrenamiento. Es el uno adentro y fuera de la cancha”, escribió la panelista en su cuenta de Instagram, junto a varias fotos que rápidamente se viralizaron.

Horas después de ese posteo, Yanina sumó un nuevo capítulo a la historia al mostrarse caminando por la calle con una campera rosa del Inter Miami, que —según contó— fue un regalo del propio Messi.

Yanina Latorre compartió en Instagram su encuentro con Lionel Messi Yanina Latorre compartió en Instagram su encuentro con Lionel Messi. redes En un video grabado con su habitual tono descontracturado, expresó: “Creo que solo salí a caminar para presumir la camperulí, amor. ¡Me la regaló él! ¿Entendés que me la regaló?”. Entre risas, agregó: “Estoy chocha. Soy tan fan de Messi que no puede ser”.