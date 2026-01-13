El Turco Husaín no se guardó nada y cruzó a Yanina Latorre: "Salgo al cruce"

Una frase y un reclamo fueron suficientes para que se desate un clima tenso en plena emisión de MasterChef Celebrity.

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity, no solo tuvo platos al límite y nerviosismo en las mesadas, sino también un cruce inesperado que encendió el clima en el estudio. El Turco Husaín expuso públicamente su malestar con Yanina Latorre y la acusó de haberlo desconcentrado durante la competencia.

Todo comenzó apenas los participantes ingresaron a las cocinas. En una charla con Wanda Nara, el participante explicó por qué no había rendido como esperaba en la noche de beneficios y fue directo al señalar a la panelista: “Me la pusieron a propósito, la desconcentración me jugó una mala pasada”, lanzó, sin vueltas.

Embed - Guerra declarada en Masterchef Celebrity: el Turco cruzó a Yanina en plena gala de eliminación La conductora intentó bajarle tensión al asunto y le recordó que Yanina volvería a estar en el balcón durante la gala. Lejos de esquivar el tema, Husaín redobló la apuesta y dejó una frase que sonó a advertencia: “Tengo un argumento para… a mí de jugador me enseñaron a estudiar al rival, donde abre la boca, salgo al cruce”.

Mientras avanzaba la competencia, Yanina empezó a interactuar con los participantes y, fiel a su estilo filoso, lanzó preguntas incómodas. Cuando le consultó al Turco con quién estaría del elenco si no estuviera en pareja, él respondió en tono irónico: “Con vos”, dejando en evidencia la tensión latente.

MasterChef Celebrity Yanina Latorre y el Turco Husaín se cruzaron en MasterChef Celebrity. web Qué dijo el Turco Husaín sobre Yanina Latorre El momento más crítico llegó sobre el cierre de la prueba, cuando la torta de Husaín comenzó a desarmarse. Visiblemente frustrado, recibió la ayuda de algunos compañeros y hasta de Damián Betular, que le sugirió reforzar la estructura para evitar que colapse.