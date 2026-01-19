Falleció el reconocido diseñador italiano Valentino Garavani a los 93 años

Este lunes se dio a conocer la noticia del fallecimiento de un ícono indiscutible y gran referente en el mundo de la moda. El diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto a los 93 años en su residencia en Roma , según información de su propia fundación.

La Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti compartió la noticia a través de un posteo en sus redes sociales: "Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana , rodeado de sus seres queridos".

Además, la organización confirmó que el velatorio tendrá lugar en Roma el miércoles 21 y el jueves 22 de enero. El funeral será oficiado el viernes 23 a las 11:00 horas en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicasa en Piazza della Repubblica 8.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía), Valentino es considerado el 'último emperador' del diseño. Durante un a carrera de 45 años, desfiló en las pasarelas más importantes del mundo.

Desde joven mostró interés por el diseño y el mundo de la moda, lo que lo llevó a formarse con su tía Rosa y la diseñadora local Ernestina Salvadeo. En 1959, Valentino decidió fundar su propia casa de modas en la Via Condotti, Roma, con el respaldo de su padre y un socio.

Durante décadas, el fundador de Maison Valentino, vistió a grandes figuras de la industria. Desde íconos del cine como Elizabeth Taylor, Sarah Jessica Parker, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow, hasta figuras políticas como Nancy Reagan y Jacqueline Kennedy. Incluso, ocho actrices han recogido el Óscar con un vestido de su creación.

Valentino Garavani

Además de ser una figura clave en las pasarelas, Valentino, se convirtió en uno de los principales personajes de la jet-set italiana. Cada año, decenas de famosos acudían a su fiesta privada en su lujoso yate en aguas del Mediterráneo.

En 1998, Valentino Garavani vendió su empresa, Valentino SpA, pero siguió dirigiéndola. Hasta que finalmente en septiembre de 2007 anunció su retiro de la industria de la moda. En enero de 2008, a modo de cierre de su prestigiosa carrera, realizó con un desfile histórico en París, .