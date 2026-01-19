19 de enero de 2026 - 21:32

Denunnciaron a Martín Demichelis y Evangelina Anderson por presunto "trabajo esclavo"

Una ex empleada aseguró que trabajó para Demichelis y Anderson durante meses sin recibir pago. Todo habría ocurrido mientras vivía con la familia en México.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El ex director técnico de River Plate, Martín Demichelis, y la modelo Evangelina Anderson enfrentan una demanda judicial presentada por una ex empleada que los acusa de haberla sometido a “trabajo esclavo”. Todo habría ocurrido durante el tiempo en que convivió con la familia en México, antes de la separación de la pareja.

Ambos fueron incluidos en la denuncia presentada por la mujer, quien declaró haber trabajado para la familia hasta noviembre de 2024, cuando finalizó el vínculo laboral. Según su testimonio, durante ese período no habría recibido ningún tipo de remuneración.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La primicia fue revelada por la modelo Anamá Ferreira en su streaming No damos abasto (Love), donde dio a conocer la identidad de la denunciante y brindó detalles sobre su situación laboral. “Ella es Flavia Marcela Martínez, que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado; nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella”, afirmó Ferreira.

La comunicadora también señaló que la denuncia no solo involucra al ex futbolista, sino también a su entonces pareja. “Esa carta documento está enviada también a Evangelina Anderson”, indicó. Y agregó: “Sobre el mismo tenor están notificados a los dos, tanto Demichelis como Evangelina Anderson”.

Según explicó la denunciante, su vínculo laboral con la familia comenzó antes de la mudanza a Monterrey, cuando aún residían en Europa. “Nunca le pagaron un peso, ella también trabajaba de peinadora”, sostuvo Flavia en su declaración. Pronto la noticia fue replicada por otros medios de espectáculos.

Uno de los últimos trabajos que habría realizado la denunciante para la familia fue el traslado de una de las mascotas de Evangelina Anderson desde México hasta la Argentina. Poco tiempo después, su relación laboral con la familia llegó a su fin. Hasta el momento, Demichelis y Anderson no realizaron declaraciones públicas sobre la denuncia.

