Martin Palermo y Martin Demichelis son los principales candidatos a dirigir a un club de la Liga Profesional

Entre el Titán Palermo y Micho Demichelis se disputan el cargo de DT en Estudiantes, que aún no desvincula a su actual entrenador, lo que mantiene incierto el desenlace.

Palermo y Demichelis, dos de los nombres con trayectoria que pelean por el mismo equipo en la Liga Profesional

Palermo y Demichelis, dos de los nombres con trayectoria que pelean por el mismo equipo en la Liga Profesional

Además, hay una tercera opción para ponerse la pilcha de entrenador de Estudiantes y es Israel Damonte, por lo que no será fácil para Juan Sebastián Verón decidir quién se hará cargo del equipo de La Plata, sobre todo por la próxima Copa Libertadores y el torneo local. Esta novela tendrá un final casi inmediato luego del partido contra Sarmiento de Junín.

image
Una de las metas en la carrera de Palermo es dirigir a Estudiantes.

Las últimas experiencias de los postulados para Estudiantes

En su última etapa al mando de CF Monterrey, Martín Demichelis dirigió 52 partidos, con 29 victorias y 12 derrotas, en un ciclo muy similar al que había tenido en River Plate, con pasajes de buen rendimiento pero cierta irregularidad en momentos clave. Además, el entrenador se formó como tal en Bayern Munich, donde inició su camino en los bancos.

En su última experiencia en Fortaleza, Martín Palermo dirigió 38 partidos, con 14 victorias y 13 derrotas, en un ciclo de altibajos donde estuvo cerca de salvar al equipo del descenso. Pese a no lograrlo, luchó con el Santos desde la mitad de temporada y cayendo al final, dejó una buena imagen y el respaldo de la hinchada, que valoró su trabajo y entrega al frente del plantel.

image
Mart&iacute;n Demichelis es uno de los apuntados por Ver&oacute;n.

Israel Damonte es la tercera opción de Juan Sebastián Verón

La última experiencia como entrenador de Israel Damonte fue al frente de Sarmiento de Junín, donde dirigió 60 partidos, con 18 victorias, 22 empates y 20 derrotas, números que reflejan un ciclo enfocado en la lucha por la permanencia, con un equipo ordenado y competitivo que logró sostener la categoría pese a la irregularidad.

Ahora la Brujita, Juan Sebastián Verón, deberá ver cómo termina esta historia o si la define atrás la salida del Barba de Estudiantes, sobre todo por el duro revés al ser que las negociaciones para la renovación contractual de Eduardo Domínguez estaban encaminadas, pero el destino brasileño interceptó esto con la posibilidad de dirigir al Atlético Mineiro.

image
El exT&eacute;cnico de Hurac&aacute;n podr&iacute;a llegar al banco de Estudiantes.

