Lanús y Flamengo abren la Recopa Sudamericana 2026: horario, TV y cómo llegan al primer duelo

El campeón de la Sudamericana recibe al campeón de la Libertadores este jueves desde las 21.30 en La Fortaleza, con transmisión por ESPN y Disney+

Este jueves, desde las 21.30 hs (hora argentina), Lanús y CR Flamengo se enfrentarán en el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026, certamen que enfrenta a los campeones de la Copa Sudamericana 2025 y la Copa Libertadores 2025, respectivamente.

El cruce se disputará en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera, y se podrá ver en vivo por ESPN y en streaming por Disney+ Plan Premium.

image Habló Calos Izquierdoz en la previa al cruce contra Flamengo y aseguró que toma todo con pinzas El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega tras coronarse en la Sudamericana y buscará aprovechar su localía tras una derrota reciente en el torneo local, en la que preservó titulares pensando en este duelo clave. Una de sus novedades será la vuelta de Marcelino Moreno, recuperado de una metatarsalgia. Por su parte, Flamengo, con la mente puesta en repetir el título continental, también prepara su once pese a algunas ausencias por sanción y lesiones, en una serie que se definirá con el duelo de vuelta el próximo 26 de febrero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En la antesala del encuentro, el capitán Carlos Izquierdoz puso en perspectiva la magnitud del rival y la importancia del valor de mercado en el fútbol actual: “El valor de mercado es muy importante pero lo tomo con pinzas. Es verdad que Flamengo acaba de comprar a Lucas Paquetá por 40 millones de dólares, pero es el valor donde jugaba y que le da esa cotización. Pero el fútbol son once jugadores de cada lado”, explicó el defensor.

image De cara a este cruce, el "Mengao" no contará con Jorginho, el español Saúl Ñíguez, ni con Gonzalo Plata —sancionado— y Wallace Yan, quienes no viajaron a Buenos Aires. En la previa, el entrenador expresó: “Al entrar al centro de entrenamiento, la pared tiene los trofeos. La Recopa está ahí: un logro. Sabemos que queremos sumar otro. Es un título muy difícil”.