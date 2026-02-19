Lanús y Flamengo abren la Recopa Sudamericana 2026: horario, TV y cómo llegan al primer duelo

Este jueves, desde las 21.30 hs (hora argentina), Lanús y CR Flamengo se enfrentarán en el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026, certamen que enfrenta a los campeones de la Copa Sudamericana 2025 y la Copa Libertadores 2025, respectivamente.
El cruce se disputará en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera, y se podrá ver en vivo por ESPN y en streaming porDisney+ Plan Premium.
Habló Calos Izquierdoz en la previa al cruce contra Flamengo y aseguró que toma todo con pinzas
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrinollega tras coronarse en la Sudamericana y buscará aprovechar su localía tras una derrota reciente en el torneo local, en la que preservó titulares pensando en este duelo clave. Una de sus novedades será la vuelta de Marcelino Moreno, recuperado de una metatarsalgia. Por su parte, Flamengo, con la mente puesta en repetir el título continental, también prepara su once pese a algunas ausencias por sanción y lesiones, en una serie que se definirá con el duelo de vuelta el próximo 26 de febrero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
En la antesala del encuentro, el capitán Carlos Izquierdoz puso en perspectiva la magnitud del rival y la importancia del valor de mercado en el fútbol actual: “El valor de mercado es muy importante pero lo tomo con pinzas. Es verdad que Flamengo acaba de comprar a Lucas Paquetá por 40 millones de dólares, pero es el valor donde jugaba y que le da esa cotización. Pero el fútbol son once jugadores de cada lado”, explicó el defensor.
De cara a este cruce, el "Mengao" no contará con Jorginho, el español Saúl Ñíguez, ni con Gonzalo Plata —sancionado— y Wallace Yan, quienes no viajaron a Buenos Aires. En la previa, el entrenador expresó: “Al entrar al centro de entrenamiento, la pared tiene los trofeos. La Recopa está ahí: un logro. Sabemos que queremos sumar otro. Es un título muy difícil”.
De cara a la revancha en el Estadio Maracaná, el objetivo de Lanús será construir una ventaja que le permita viajar a Brasil con mayor margen, sabiendo que definir como visitante ante Flamengo siempre representa un desafío mayúsculo por el peso de su plantel y el empuje de su público. Para el conjunto carioca, en cambio, la prioridad será sostener la serie abierta y llevarla con vida al Maracaná, donde suele hacerse fuerte y buscará imponer su jerarquía para quedarse con un nuevo título continental.
Las probables formaciones de Lanús y Flamengo
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Everton Araujo; Lucas Paqueta, Giorgian De Arrascaeta, Everton; Pedro. DT: Filipe Luis.
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
VAR: Carlos Orbe (Ecuador)
Vuelta: jueves 26 de febrero, en el Maracaná (Río de Janeiro, Brasil).
Hora:
21.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
20.30 Venezuela y Bolivia
19.30 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)