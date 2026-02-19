De Instituto de Córdoba a la Premier League Rusa sin escalas

El defensor formado en las inferiores de Instituto Atlético Central Córdoba continuará su carrera en Krylia Sovetov , en una cesión con opción de compra que podrá ejecutarse en dos momentos distintos, Sumada a varias salidas de otros jugadores el club cordobés anuncio la operación.

El zaguero , de 22 años, llegó al club con apenas 13, disputó 43 partidos en primera y marcó 3 goles. Así, la institución reafirma su apuesta por proyectar futbolistas surgidos del Predio La Agustina , en una de las transferencias más atípicas del mercado argentino.

El defensor afrontará su primera experiencia en el exterior a los 22 años, luego de haber desarrollado toda su carrera en Instituto Atlético Central Córdoba. Requena llegó al club en plena adolescencia, hizo todo el recorrido formativo y terminó dando el salto a Primera, donde acumuló varios partidos siendo una de las figuras del club desde su debut.

A partir de su salida al fútbol internacional, Instituto quedó habilitado por reglamento para incorporar un reemplazo. La dirigencia, junto al cuerpo técnico liderado por Diego Flores, evalúa alternativas y cuenta con margen para cerrar una llegada en este mercado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ПФК «Крылья е» (@fckssamara)

La negociación y un término Clave

El contexto se fue modificando con el correr de los partidos y hubo un punto clave, Requena no tuvo participación en los primeros encuentros del torneo con Instituto Atlético Central Córdoba. El defensor comenzó a correr desde atrás en la consideración y eso terminó siendo determinante, además de anunciar su inminente salida.

Sin minutos y con la intención de sumar continuidad, la opción de salir volvió a aparecer y finalmente se concretó. Ahora, si Krylia Sovetov hace uso de la opción de compra, el club cordobés cerrará la transferencia definitiva de otro futbolista formado en casa.La salida de Requena no pasa desapercibida en Instituto Atlético Central Córdoba, se suma a un mercado cargado de bajas, con nombres como Matías Perello, Marcelo Ortiz, Fausto Grillo y Federico Lanzillotta, en medio de una reestructuración profunda del plantel que marca un claro cambio de etapa en el equipo cordobés.