19 de febrero de 2026 - 16:54

De Instituto de Córdoba a la Premier League Rusa sin escalas

El defensor de Instituto, Gonzalo Requena, fue dado a préstamo a la Primera División de Rusia, luego de un inicio de ciclo sin minutos, el defensor afronta un nuevo desafío.

Gonzalo Requena se probara en la primera división de Rusia.

Gonzalo Requena se probara en la primera división de Rusia.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El defensor formado en las inferiores de Instituto Atlético Central Córdoba continuará su carrera en Krylia Sovetov, en una cesión con opción de compra que podrá ejecutarse en dos momentos distintos, Sumada a varias salidas de otros jugadores el club cordobés anuncio la operación.

Leé además

El Lobo no pudo sumar en el estadio Kempes y cayó frente a Talleres de Córdoba. 

Gimnasia y Esgrima perdió frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes

Por Sergio Faria
Facundo Lencioni, protagonista en una victoria clave del Lobo, la primera frente a su público en el Legrotaglie.

Del golpe a la reacción: Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en casa

Por Sergio Faria

Nueva experiencia en la Premier League de Rusia

El defensor afrontará su primera experiencia en el exterior a los 22 años, luego de haber desarrollado toda su carrera en Instituto Atlético Central Córdoba. Requena llegó al club en plena adolescencia, hizo todo el recorrido formativo y terminó dando el salto a Primera, donde acumuló varios partidos siendo una de las figuras del club desde su debut.

A partir de su salida al fútbol internacional, Instituto quedó habilitado por reglamento para incorporar un reemplazo. La dirigencia, junto al cuerpo técnico liderado por Diego Flores, evalúa alternativas y cuenta con margen para cerrar una llegada en este mercado.

La negociación y un término Clave

El contexto se fue modificando con el correr de los partidos y hubo un punto clave, Requena no tuvo participación en los primeros encuentros del torneo con Instituto Atlético Central Córdoba. El defensor comenzó a correr desde atrás en la consideración y eso terminó siendo determinante, además de anunciar su inminente salida.

Sin minutos y con la intención de sumar continuidad, la opción de salir volvió a aparecer y finalmente se concretó. Ahora, si Krylia Sovetov hace uso de la opción de compra, el club cordobés cerrará la transferencia definitiva de otro futbolista formado en casa.La salida de Requena no pasa desapercibida en Instituto Atlético Central Córdoba, se suma a un mercado cargado de bajas, con nombres como Matías Perello, Marcelo Ortiz, Fausto Grillo y Federico Lanzillotta, en medio de una reestructuración profunda del plantel que marca un claro cambio de etapa en el equipo cordobés.

image
El central santafesino se ir&aacute; a pr&eacute;stamo.

El central santafesino se irá a préstamo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En su mejor noche desde que el Lobo debutó en Primera División, Facundo Lencioni volvió a gol frente a un estadio colmado.

Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en el Legrotaglie y derrotó a Instituto

Por Sergio Faria
Una lista llena de historia que sigue alargándose con el paso del tiempo entre Boca y River.

Tras la llegada de Adam Bareiro a Boca: estos son los 103 jugadores que vistieron los colores de Boca y River

El futuro de Prestianni es incierto tras el cruce con Vinícius Jr.

La UEFA abrió expedientes tras el escándalo de Prestianni con Vinícius JR por Champions League

Por Redacción Deportes
Palermo y Demichelis, dos de los nombres con trayectoria que pelean por el mismo equipo en la Liga Profesional

Martin Palermo y Martin Demichelis son los principales candidatos a dirigir a un club de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes