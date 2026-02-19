19 de febrero de 2026 - 17:15

Tras la llegada de Adam Bareiro a Boca: estos son los 103 jugadores que vistieron los colores de Boca y River

Luego de la confirmación de que Bareiro será refuerzo de Boca por 3 millones, repasamos los jugadores que pasaron por ambos clubes en toda su historia.

Una lista llena de historia que sigue alargándose con el paso del tiempo entre Boca y River.

Boca Juniors y River Plate, las instituciones más convocantes del fútbol argentino, encarnan estilos y pertenencias bien marcadas dentro de una misma pasión. Sin embargo, a lo largo del tiempo hubo futbolistas que se animaron a cruzar de un lado al otro de la rivalidad, rompiendo barreras simbólicas y sacudiendo el sentimiento de millones de hinchas.

Aunque se trata de casos excepcionales, la impresionante cifra vuelve a cambiar con la llegada de Bareiro: 103 jugadores defendieron ambas camisetas a lo largo de los años. El más reciente fue Marcelo Saracchi, lateral uruguayo que disputó 30 partidos con River entre 2018 y 2019 y arribó al conjunto xeneize a mediados de 2023, aunque dejó el club el año pasado por no tener lugar en el equipo. También es importante aclarar que Facundo Colidio no entra en esta lista porque no llegó a debutar en Boca profesionalmente. Por lo tanto, el último en agregarse a la fila es el delantero paraguayo, Adam Bareiro.

Estos son los 103 jugadores que abarcan una lista impresionante entre Boca y River

  • Pedro Moltedo River (1904-1906) / Boca (1905 y 1908-1909)
  • Francesco Priano Boca (1905 y 1910) / River (1907)
  • Vicente Oñate Boca (1905 y 1910) / River (1910-1911)
  • Donato Abbatangelo Boca (1905 y 1910) / River (1910-1911)
  • Ramon Ferreiro River (1910) / Boca (1911)
  • Angel Angotti River (1910) / Boca (1911)
  • Ramón Lamique River (1908) / Boca (1911)
  • Anempodisto Garcia Boca (1911) / River (1912-1915)
  • Albert Penney Boca (1908-1910) / River (1912-1915)
  • Luis Solans River (1909-1910) / Boca (1916-1928)
  • Alfredo Elli River (1914-1915) / Boca (1916-1928)
  • Francisco Taggino Boca (1910-1915) / River (1916-1918)
  • Agustin Lanata River (1914) / Boca (1918-1923)
  • Alfredo Martin River (1913) / Boca (1919-1920)
  • Zoilo Canaveri River (1913) / Boca (1919-1920)
  • Luis Gaete Boca (1916-1928) / River (1920)
  • Alfred Garasini Boca (1916-1928) / River (1920)
  • Antonio Ameal River (1909-1910) / Boca (1922)
  • Dante Pertini Boca (1915) / River (1925)
  • Severiano Alvarez Boca (1923) / River (1925)
  • Casildo Fallatti Boca (1923) / River (1927)
  • Eugenio Cacopardo Boca (1923) (1929) / River (1927)
  • Antonio Ganduglia River (1925-1926 y 1927-1931) / Boca (1933-1934)
  • Pedro Marassi River (1931) / Boca (1933)
  • Cataldo Spitale Boca (1931) / River (1933)
  • Ricardo Zatelli River (1931-1933) / Boca (1934-1936)
  • Camilo Bonelli River (1931-1932) / Boca (1934)
  • Ricardo Staggi River (1939) / Boca (1939)
  • Joaquin Martinez River (1943-1947) / Boca (1949-1950)
  • Juan Jose Negri Boca (1948) / River (1949-1950)
  • José Manuel Moreno River (1935-1948) / Boca (1950)
  • Alberto De Zorzi Boca (1947) / River (1951)
  • Juan Jose Pizzuti River (1951) / Boca (1955-1962)
  • Juan Apolonio Vairo Boca (1953-1954) / River (1957)
  • Fausto Iseo Rosello Boca (1954-1957) / River (1959)
  • Miguel Ángel Rodriguez River (1957-1958) / Boca (1960)
  • Francisco Lombardo Boca (1952-1960) / River (1961)
  • Norberto Menendez River (1954-1960) / Boca (1962-1967)
  • Juan Carlos Barberis Boca (1957-1959) / River (1962)
  • Jorge Diz Boca (1957) / River (1962)
  • Nestor Isella Boca (1960) / River (1962)
  • Alfredo Rojas River (1961) / Boca (1965-1968)
  • Roque Ditro River (1962-1964) / Boca (1965-1966)
  • Marcos Zarich River (1958) / Boca (1966-1967)
  • Miguel Loayza Boca (1961-1963) / River (1966)
  • José Luis Luna River (1961) / Boca (1966-1967)
  • Hugo Gatti River (1964-1968) / Boca (1976-1988)
  • Francisco Sa River (1969-1960) / Boca (1976-1981)
  • Daniel Silguero River (1970) / Boca (1977)
  • Ruben Galletti Boca (1971-1972) / River (1977-1979)
  • Anibal Cibeyra River (1972) / Boca (1977)
  • Ernesto Mastrangelo River (1972-1974) / Boca (1978-1981)
  • Carlos Salinas River (1974-1975) / Boca (1978-1981)
  • Victorio Cocco River (1976) / Boca (1978)
  • Alberto Tarantini Boca (1973-1977) / River (1980-1982)
  • Hugo Coscia River (1977) / Boca (1980)
  • Carlos Morete River (1970-1975) / Boca (1981)
  • Pablo Comelles River (1975-1980) / Boca (1982-1983)
  • Carlos Randazzo Boca (1979-1980) / River (1982)
  • Osvaldo Perez River (1970-1975) / Boca (1983)
  • Juan Jose Lopez River (1970-1982) / Boca (1983)
  • Carlos Barisio River (1971-1974) / Boca (1983)
  • Oscar Trossero Boca (1972) / River (1983)
  • Carlos Lopez River (1972-1973) / Boca (1984)
  • Ricardo Gareca Boca (1978-1984) / River (1985)
  • Oscar Ruggeri Boca (1980-1984) / River (1985-1988)
  • Carlos Tapia River (1980-1984) /Boca (1985/1987, 88/89, 90/91 y 92/93)
  • Julio Olarticoechea River (1981-1985) / Boca (1985-1986)
  • Ramón Centurion Boca (1985) / River (1986-1990)
  • Ruben Gomez Boca (1985) / River (1986-1989)
  • Jorge Higuain Boca (1986-1987) / River (1988-1992)
  • Jorge Rinaldi Boca (1986-1988) / River (1988-1989)
  • Milton Melgar Boca (1986-1988) / River (1988-1989)
  • Pablo Erbin River (1987-1988) / Boca (1988-1989)
  • Juan Amador Sánchez Boca (1986-1987) / River (1990-1992)
  • Gerardo Reinoso River (1988-1989) / Boca (1990-1991)
  • Gabriel Batistuta River (1988-1990) / Boca (1990-1991)
  • Sergio Berti Boca (1989-1990) / River (1990-1999)
  • Claudio Cabrera River (1982-1983) / Boca (1991)
  • Fabio Talarico River (1988-1990) / Boca (1992-1993)
  • Rubén Da Silva River (1989-1993) / Boca (1993-1995)
  • José Luis Villarreal Boca (1987-1993) / River (1993-1995)
  • Gabriel Amato Boca (1991-1992) / River (1994-1996)
  • Fernando Gamboa River (1993-1994) / Boca (1994-1996)
  • Claudio Caniggia River (1986-1988) / Boca (1995-1998)
  • Julio Toresani River (1991-1995) / Boca (1996-1997)
  • Fernando Caceres River (1992-1993) / Boca (1996)
  • Nestor Cedres River (1994-1996) / Boca (1996-1997)
  • Sebastia Rambert Boca (1996-1997) / River (1997-1999)
  • Jorge Martinez River (1998-1999) / Boca (2001-2002)
  • Abel Balbo River (1988-1989) / Boca (2002)
  • Nelson Vivas Boca (1994-1997) / River (2003)
  • Julio Cesar Caceres River (2006) / Boca (2008-2010)
  • Luciano Figueroa River (2006) / Boca (2008-2009)
  • Jesús Méndez River (2003-2006) / Boca (2010-2013)
  • Jonatan Maidana Boca (2006-2008) / River (2010-2018 y 2021-2022)
  • Jonathan Fabbro Boca (2002-2003) / River (2013-2014)
  • Bruno Urribarri Boca (2007) / River (2014-2015)
  • Nicolas Bertolo Boca (2006-2007) / River (2015-2016)
  • Lucas Pratto Boca (2009) / River (2018-2020)
  • Tomas Pochettino Boca (2015) / River (2022)
  • Marcelo Saracchi River (2017-2018) / Boca (2023-2025)
  • Adam Bareiro River (2024) / Boca (2026)
