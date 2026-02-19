Tras la llegada de Adam Bareiro a Boca: estos son los 103 jugadores que vistieron los colores de Boca y River

Boca Juniors y River Plate, las instituciones más convocantes del fútbol argentino , encarnan estilos y pertenencias bien marcadas dentro de una misma pasión. Sin embargo, a lo largo del tiempo hubo futbolistas que se animaron a cruzar de un lado al otro de la rivalidad , rompiendo barreras simbólicas y sacudiendo el sentimiento de millones de hinchas.

Aunque se trata de casos excepcionales, la impresionante cifra vuelve a cambiar con la llegada de Bareiro: 103 jugadores defendieron ambas camisetas a lo largo de los años. El más reciente fue Marcelo Saracchi, lateral uruguayo que disputó 30 partidos con River entre 2018 y 2019 y arribó al conjunto xeneize a mediados de 2023, aunque dejó el club el año pasado por no tener lugar en el equipo. También es importante aclarar que Facundo Colidio no entra en esta lista porque no llegó a debutar en Boca profesionalmente. Por lo tanto, el último en agregarse a la fila es el delantero paraguayo, Adam Bareiro.