¿Puede haber sanción? Edinson Cavani volvió a jugar en Boca pero con el anillo de de casamiento puesto

El delantero volvió tras dos meses y medio, pero ingresó al campo con una joya prohibida según las reglas del fútbol, sin que el árbitro lo sancionara.

Cavani se olvidó de sacarse el anillo de bodas y el conjunto arbitral no se dio cuenta.

En su ingreso desde el banco, el uruguayo, que estuvo poco más de 20 minutos en cancha, lo hizo con el anillo de casamiento puesto, un detalle que pasó desapercibido y que va en contra de la Regla 4 de la International Football Association Board (IFAB), que prohíbe el uso de cualquier tipo de joyería al considerarla un “objeto peligroso” para quien lo utiliza y también para los demás jugadores.

El conjunto arbitral no se dio cuenta de esta situación y Cavani jugó normalmente

La responsabilidad de controlar este tipo de cuestiones recae en el conjunto arbitral, y tanto el cuarto árbitro, Nelson Sosa, como el árbitro principal, Sebastián Zunino, no advirtieron la presencia del objeto al autorizar su ingreso ni durante su participación en el juego. Según el reglamento, de haberlo observado el cuerpo arbitral, Cavani habría tenido que salir del campo para retirarse el anillo, y de negarse enfrentar incluso una posible amonestación o expulsión.

Finalmente, la situación quedó como una curiosidad reglamentaria que no derivó en sanción deportiva ni económica, ya que no fue advertida durante el partido. Su regreso quedó más marcado por el bajo rendimiento colectivo de Boca, que sigue sin encontrar respuestas futbolísticas, y por los silbidos de los hinchas al finalizar el encuentro.

Más allá de que el detalle no tuvo consecuencias disciplinarias, la situación dejó expuesta una falla en los controles previos al ingreso al campo, un aspecto que suele revisarse con especial atención en cada partido oficial.

En lo futbolístico, el regreso de Edinson Cavani pasó casi inadvertido en un equipo que volvió a mostrar dificultades para generar situaciones claras y que terminó envuelto en el malestar de su gente tras el empate frente a Club Atlético Platense. Así, lo que debía ser una noche especial por la vuelta del goleador terminó quedando marcada por la polémica reglamentaria y el clima de preocupación que rodea al presente xeneize.

