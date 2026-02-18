De Boca Predio a Primera: quién es Joaquín Di Lollo, el hermano de Lautaro que puede arrebatarle su puesto

La práctica de este martes en Ezeiza trajo una sorpresa que sacude la interna defensiva de Boca . Ante las dudas en el fondo, Claudio Úbeda promovió a Joaquín Di Lollo , un central categoría 2007 que llega con un objetivo claro: pelearle el lugar a su propio hermano, Lautaro . La competencia por la titularidad ahora es un asunto de familia.

Lautaro Di Lollo ya es un nombre conocido para el hincha xeneize. A casi dos años de su debut, este joven logró afianzarse como marcador central titular, portando la emblemática camiseta número "2" y formando una sociedad sólida con Ayrton Costa. Sin embargo, la dinámica del fútbol profesional no da respiros, y ahora la presión llega desde su propio círculo íntimo.

Joaquín Di Lollo , tres años menor que su hermano, fue subido al plantel profesional este martes en el predio de Ezeiza. Su ascenso no es casual: el cuerpo técnico de Claudio Úbeda atraviesa un momento de incertidumbre defensiva y busca variantes frescas para enfrentar los próximos compromisos, especialmente ante el clásico contra Racing.

A diferencia de otros juveniles que necesitan tiempo de adaptación física, Joaquín destaca por ser muy fuerte para su edad . Al igual que Lautaro, se desempeña como defensor central y aprovecha su gran altura para dominar el juego aéreo.

Además de su potencia física, el cuerpo técnico valora su capacidad para la salida limpia desde el fondo, una característica vital para el esquema que intenta implementar Úbeda. Joaquín llega proveniente de la Cuarta División , donde es dirigido por un histórico del club, Roberto “Tito” Pompei.

El sacrificio familiar detrás del sueño xeneize

La historia de los Di Lollo en Boca comenzó hace más de una década. Joaquín llegó al club con apenas 6 años, luego de que captadores lo vieran jugar al baby fútbol y lo invitaran a una prueba. Su arribo se produjo solo un año después de que Lautaro se sumara a las inferiores, por lo que ambos crecieron recorriendo los mismos pasillos del club.

image Lautaro Di Lollo, hoy el "2" titular de Boca

Durante años, su madre fue la encargada de llevarlos diariamente a los entrenamientos mientras su padre trabajaba para sostener a la familia, que incluye a un tercer hermano. En las inferiores, ambos fueron formados como centrales para sacar provecho de sus condiciones físicas naturales.

La defensa alternativa de Boca frente a un clásico clave

En su primer entrenamiento con los profesionales, Joaquín no perdió el tiempo y ya integró una de las defensas alternativas que probó Úbeda. Compartió línea con Lucas Blondel, Dylan Villalba y Blas Moyano, mostrándose como una opción real frente a las dudas que generan algunos titulares que han bajado su nivel recientemente.

Mientras Lautaro intenta sostener su vigencia con la "2" azul y oro, Joaquín trabaja para cumplir el mismo sueño que su hermano mayor ya hizo realidad. El futuro cercano de la defensa de Boca podría encontrar a los hermanos compartiendo la zaga central o, como sucede hoy, disputándose mano a mano un lugar en el once inicial.