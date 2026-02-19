El expresidente estaba realizando compras en un comercio del barrio de Palermo y varias personas se acercaron a sacarse fotos.

Mauricio Macri sorprendió a vecinos por ir a hacer las compras a un supermercado.

El expresidente Mauricio Macri sorprendió este miércoles a clientes de un supermercado del barrio porteño de Palermo luego de que fuera visto haciendo las compras. La secuencia tomó por sorpresa a los vecinos que aprovecharon el momento para sacarse fotos con él.

Las imágenes que se hicieron viral en X, lo muestran dentro de una sucursal de la cadena Disco, donde realizaba las compras como cualquier otra persona y sin custodia visible. Allí se lo ve relajado, vestido de saco y corbata y aparentemente accediendo con buena predisposición a los pedidos de “selfies” de quienes lo reconocieron mientras recorría las góndolas.

Mauricio Macri sorprendió a vecinos por ir a hacer las compras a un supermercado Redes Luego de dejar la presidencia en 2019, Mauricio Macri se mantiene activo dentro de la actividad política con el PRO. Esta escena cotidiana desató una ola de comentarios de todo tipo en las redes sociales.

Mauricio Macri sorprendió a vecinos por ir a hacer las compras a un supermercado Redes Qué dijo Macri sobre la Reforma Laboral Luego de que el Senado le dio media sanción a la Reforma laboral, el expresidente consideró que la aprobación representa un avance en la legislación del trabajo en Argentina.

"Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta", expresó Macri en su cuenta de X. Para el exmandatario, modernizar la normativa es "fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos".