25 de enero de 2026 - 09:48

Ni la Finalissima ni el Mundial 2026: la Selección Argentina tiene su primera baja confirmada

El Villarreal confirmó la grave rotura del tendón de Aquiles del defensor argentino Juan Foyth y encendió las alarmas en la selección que dirige Lionel Scaloni.

Juan Foyth salió lesionado del encuentro entre Villareal vs Real Madrid.

Juan Foyth salió lesionado del encuentro entre Villareal vs Real Madrid.

Foto:

Por Francisco Moreno

El fútbol argentino recibió una noticia de alto impacto: Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo y estará varios meses fuera de las canchas. El Villarreal CF confirmó oficialmente la lesión tras los estudios médicos realizados luego del partido ante Real Madrid, en el que el defensor abandonó el campo de juego en el primer tiempo.

Leé además

Ángel Di María descartó una nueva presencia en la Selección Argentina

Ángel Di María le dice que no al regreso a la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
La Selección de Ruanda busca entrenador.

Insólito: una Selección nacional busca entrenador por LinkedIn y podés postularte hoy mismo

Por Francisco Moreno

La acción se produjo sin contacto, cuando Foyth intentó retroceder en defensa y cayó al césped con claros gestos de dolor. De inmediato pidió el cambio y fue retirado con asistencia médica, generando preocupación tanto en el club español como en la Selección Argentina.

image

Parte médico y baja prolongada

Tras los exámenes correspondientes, el Villarreal informó que el jugador sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles, una de las lesiones más severas para un futbolista profesional. La recuperación demandará cirugía y un proceso de rehabilitación que se extenderá, como mínimo, entre seis y ocho meses, lo que lo deja fuera de toda competencia internacional en 2026.

La baja no solo afecta al cierre de la temporada europea, sino que prácticamente descarta a Foyth del Mundial 2026, además de la Finalissima que Argentina disputará ante España.

“Es una lesión grave”, alertó Marcelino

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, se refirió públicamente a la situación del defensor y no ocultó su preocupación. “Es una lesión grave”, afirmó el DT, dejando en claro el impacto que tendrá la ausencia del argentino tanto en el equipo como en su carrera inmediata.

Embed

Recordemos que Foyth es una pieza clave en el esquema del Submarino Amarillo por su versatilidad para desempeñarse como marcador central, lateral derecho o central, además de su experiencia internacional.

Preocupación en la Selección Argentina

La lesión también repercute en el armado defensivo de Lionel Scaloni, que consideraba a Foyth como una alternativa sólida para la rotación en la zaga. Con esta baja confirmada, el cuerpo técnico deberá profundizar otras opciones de cara al Mundial 2026.

image
Juan Foyth, la primera baja de la Selecci&oacute;n Argentina.

Juan Foyth, la primera baja de la Selección Argentina.

El defensor, campeón del mundo en Qatar 2022, atraviesa además un período marcado por lesiones prolongadas, lo que vuelve a interrumpir su continuidad futbolística en un momento clave de su carrera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Albiceleste selló su pase al próximo Mundial 2027.

La Selección Argentina de Handball consiguió su pase al Mundial

Diego Maradona con la 6 en la Selección Argentina.

Masahide Tomikoshi y las fotos inéditas de Maradona con la 6: por qué no usó la 10

Por Nicolás Salas
Castellanos busca meterse en el Mundial 2026

Valentín Castellanos quiere ir al Mundial 2026: "Me encantaría ayudar a Argentina"

Por Redacción Deportes
Sin cambios, Argentina se mantiene en el segundo puesto.

El primer ranking FIFA del año y la inesperada posición de la Selección Argentina

Por Redacción Deportes