Matías Soulé volvió a convertir con la Roma y se mete en la lista de Scaloni

El argentino lleva una temporada fantástica en la Serie A con la Roma y busca entrar en la consideración del seleccionador argentino para el próximo Mundial.

Matías Soulé es el protagonista de la Roma en la Serie A.

Matías Soulé brilló en el partido de hoy contra el Sassuolo donde la Roma jugó de local, consiguiendo una asistencia y un gol. El marplatense está haciendo méritos para que el cuerpo técnico de la Selección Argentina lo priorice dentro de los 50 jugadores que están siendo seguidos de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026.

En esta carrera por entrar en la consideración de Scaloni, Matías Soulé tiene competencia, ya que Mastantuono, Nicolás Paz y Thiago Almada se están disputando el mismo puesto. Lo único que juega en contra del jugador de la Roma es que es el futbolista con menos minutos en la Albiceleste, pero, en contrapartida, cuenta con muy buen rodaje en el club europeo.

image Matías Soulé transita la mejor temporada de su carrera. Gentileza Soulé esta intratable en esta temporada con la Roma El jugador que hizo inferiores en Vélez suma 7 goles y 6 asistencias entre Serie A y competencias internacionales en 26 partidos. El argentino aumentó, durante el tramo final de 2025 y principios de este año, su valor a 35 millones de euros a los 22 años, y es figura de los dirigidos por Gasperini.

Desde su llegada está haciendo el camino para entrar en la convocatoria y muchos hinchas en redes sociales destacan su actuación por encima de otros jugadores. Ante la falta de minutos en la Selección Argentina, el futbolista, según Scaloni “Está en el radar como tantos otros chicos que creemos que pueden aportar.”

EL GOL DE MATÍAS SOULÉ PARA EL 2-0 DE ROMA ANTE SASSUOLO.



pic.twitter.com/KsKzPp8rfA — dataref (@dataref_ar) January 10, 2026



pic.twitter.com/KsKzPp8rfA — dataref (@dataref_ar) January 10, 2026 La Selección Argentina más competitiva que nunca En la Selección argentina, Matías Soulé compite por un lugar con jugadores como Nicolás Paz, Thiago Almada y Franco Mastantuono. El marplatense, que ya debutó en la Mayor, todavía tiene pocos minutos y sin aportes directos en goles o asistencias, aunque su buen presente y continuidad en el fútbol europeo lo mantienen en la consideración de Lionel Scaloni.