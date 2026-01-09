De Boedo al mundo: una hamburguesería argentina busca la "tercera estrella" en un exclusivo mundial de Dubai

La Birra Bar, la hamburguesería nacida en el barrio porteño de Boedo, ha desembarcado en los Emiratos Árabes Unidos para representar a la Argentina en el Dubai Burger Championship .

Argentina va por todo en 2026: el calendario de la Scaloneta y los grandes eventos que se vienen

Este certamen inédito reúne a solo 20 locales: 15 provenientes de los Emiratos Árabes y apenas cinco marcas internacionales seleccionadas , entre las que destaca la firma argentina por su trayectoria de más de 20 años.

La presencia de la marca en este evento no es casual. La curaduría estuvo a cargo de Iñaki López de Viñaspre, creador del festival Meat & Fire de Barcelona, quien buscó reunir a las propuestas más influyentes y premiadas del sector a nivel global.

Para Daniel y Renzo Cocchia, fundadores de La Birra Bar, esta invitación funciona como una validación del camino recorrido y una vitrina internacional para la gastronomía argentina.

Para esta competencia, la hamburguesería desarrolló un producto exclusivo que mantiene su identidad artesanal. La propuesta consiste en un pan de receta propia, un blend especial de carne Wagyu y una construcción técnica denominada "Truffle Mayochurri" , diseñada tras meses de pruebas para resaltar sabores y texturas.

Los representantes argentinos compartieron a través de sus redes sociales el intenso proceso de preparación, describiendo jornadas de mucho trabajo y ajustes de detalles previos al debut.

Tras los primeros días de competencia, destacaron la excelente respuesta del público local: "No deja de sorprendernos las reacciones de las personas que por primera vez en su vida prueban La Birra Bar", relataron desde la organización.

En busca del podio mundial

Con dos títulos previos como mejor hamburguesa de los Estados Unidos, el equipo argentino llega a Medio Oriente con la ilusión renovada. En el entorno de la marca, la analogía con el fútbol es inevitable: así como la Selección Argentina alcanzó su éxito en Qatar 2022, La Birra Bar busca en esta región lo que denominan su "tercera estrella" para el país.

La competencia se extiende por cuatro días de intensa actividad, y el ganador del campeonato se dará a conocer el próximo 11 de enero. Mientras tanto, el equipo continúa trabajando en Dubai, agradeciendo el apoyo recibido y preparándose para lo que esperan sea un cierre histórico en el escenario hamburguesero mundial.