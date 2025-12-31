Argentina va por todo en 2026: el calendario de la Scaloneta y los grandes eventos que se vienen

De la Finalissima contra España al Mundial de 48 equipos: agendá las fechas clave de un 2026 que promete gloria para la Selección y espectáculos mundiales.

El 2026 se perfila como un ciclo sin precedentes para los fanáticos del deporte. La agenda deportiva con los eventos más importantes del año arrancará con un duelo de titanes que ya genera ansiedad: la Finalissima entre Argentina y España.

Este choque, el primero oficial para la Albiceleste en ese año, será el viernes 27 de marzo en el estadio de Lusail, Qatar. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán defender la corona ante la "Roja" en un partido único que promete paralizar el planeta.

El Mundial de las 48 selecciones y el sueño del Tetra Sin embargo, el plato fuerte será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por primera vez en la historia, 48 países competirán en una edición extendida que irá del 11 de junio al 19 de julio.

Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. La Scaloneta iniciará allí el camino para defender su condición de campeón vigente y alcanzar la ansiada cuarta estrella en una cita que tendrá 104 partidos en total.

mundial El Mundial 2026 tendrá un acontecimiento especial entre sus partidos. Gentileza Bad Bunny, Juegos Olímpicos y mucho más Pero el 2026 no es solo fútbol. El 8 de febrero, el Super Bowl LX en California coronará al campeón de la NFL con un show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny, el primer latino en protagonizarlo en soledad.