Mendoza investiga un primer posible caso de gripe H3N2: qué dijo el Ministerio de Salud

Alerta en el mundo por la alta circulación de gripe H3N2: cuál es el nivel de riesgo en Mendoza

Por lo pronto lo que ha trascendido es que se trata de un turista español que, tras llegar a la provincia, presentó síntomas y se encuentra internado en el hospital Carrillo. En definitiva, se trataría de un caso importado proveniente de Europa donde se transita el invierno, con temporada alta de enfermedades respiratorias , y zona donde justamente la influenza A H3N2 subclado K está dominando los contagios con un fuerte repunte de casos.

Si bien la situación trascendió a la prensa a través de una nota periodística, desde el Ministerio de Salud de la provincia reconocieron que hay un caso en investigación, señalaron que se ha confirmado que es H3N2 pero se aguarda para saber si es subclado K.

Hay que aclarar que no se trata de una variante nueva, ya que la gripe H3N2 ya ha circulado. En este caso es una mutación propia de estos virus y que, tal cual han señalado especialistas, por sus particularidades tiene más poder de contagio. Asimismo advierten que aún no genera extrema preocupación pero se llama a tomar recaudos y estar atentos.

El caso de gripe que se estudia en Mendoza

La situación del turista español de 74 años fue dada a conocer en Radio Nihuil, según señalan, en base a información de altas fuentes sanitarias.

De acuerdo a lo relatado, el hombre llegó a Mendoza a pasar las fiestas y dos días después comenzó a presentar síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre y dificultad respiratoria. Había asistido primero a la guardia del Hospital Central. Desde allí fue derivado al hospital Carrillo donde aún se encuentra internado ya que se asegura que su cuadro es grave. Es que, trascendió que el paciente presenta varias comorbilidades que complican su condición: entre ellas EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), cáncer de próstata y artritis.

Por lo pronto, en el Ministerio de Salud confirmaron que se trata de una persona con antecedentes de viaje, su edad y las comorbilidades. Destacaron que se han seguido los procedimientos estipulados y se ha enviado una muestra para ser analizada en el instituto Anlis Malbrán, en Buenos Aires, referente nacional para este tipo de diagnósticos. Si bien en la mencionada radio se aseguró que fue confirmada la presencia de influenza A H3N2, se está la espera de determinar si se trata específicamente del nuevo subclado K. De manera oficial se ha preferido no confirmar nada aún.

“La influenza A tiene distintas variantes. Una de las que circula es la H3N2. Lo que estamos tratando de identificar es el subclado que tiene, si es el subclado K tan famoso que está circulando en el hemisferio norte y que es el responsable del pico de casos que se está dando. Nosotros todavía no tenemos una respuesta de la confirmación del subclado”, explicó a Los Andes la doctora Mercedes Toplikar, jefa del Departamento de Epidemiología

Dijo además que hubo dos casos sospechosos antes, que se confirmó que eran H3N2 pero se descartó el subclado K.

Por qué preocupa la gripe H3N2

La influenza A (H3N2) subclado K ha ganado protagonismo las últimas semanas de este año, y con ello, elevado la atención sobre el asunto. En Europa, se presenta un brote sin precedentes de este tipo de gripe, caracterizado por un aumento temprano y rápido de casos que ha incrementado las hospitalizaciones y puesto en tensión los sistemas de salud. Esto sobre todo en Europa y el Este de Asia.

La variante se adelantó varias semanas a la circulación habitual de la temporada de invierno en el hemisferio norte, donde ha llegado a ser la mitad de las notificaciones de gripe.

Como bien se sabe, cada temporada el sur sigue atento lo que sucede en el invierno del norte con las enfermedades respiratorias,y en particular, con esta, para tener un “adelanto” del probable escenario que se presentará en sus territorios cuando baje la temperatura.

¿Cómo cuidarnos para no contraer un resfrío o engriparnos? Imagen ilustrativa

“Tanto en Estados Unidos como en Europa la temporada de la gripe se adelantó tres semanas respecto de lo habitual. En esos países está circulando alrededor de un 50 por ciento el virus de la gripe A(H3N2), que es un subtipo de gripe y un crecimiento progresivo del subclado K”, señaló Andrea Flaschi directora de Epidemiología de Mendoza.

¿La gripe H3N2 provoca cuadros más graves?

“Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones”, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “No obstante, las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores”, alertó.

“Por ahora no hay registro de mayor gravedad; sí, de mayor contagiosidad y mayor transmisibilidad, por eso es muy importante mantener la inmunidad de las personas, sobre todo en aquellas que tienen factores de riesgo”, agregó la profesional.

De todas formas, Falaschi remarcó: “Hasta el momento no se ha visto mayor gravedad, pero se estima que las personas que más riesgo tienen son los adultos mayores, niños pequeños, personal de salud, porque están muy expuestos a las enfermedades respiratorias, y las personas con enfermedades crónicas, los cuales todos tienen indicación de vacunación. Es muy importante que estos grupos estén vacunados, ya que la vacunación, se estima, protegería contra las formas graves, como la hospitalización”.

Ante la alarma que se genera Toplicar aclaró: “Esto no tiene nada que ver con la situación que se generó con el Covid ni con pandemia”. Asimismo agregó que se está observando un amesetamiento en Europa: “Ese aumento de casos, que se esperaba que tuviera un aumento exponencial, ya empezó a disminuir, porque por supuesto que se hicieron un montón de campañas que tienen que ver con la vacunación, con las medidas de protección y de cuidado, de recomendaciones, y, digamos, los mensajes de responsabilidad de la ciudadanía de no ir a lugares cuando se está enfermo, ventilar ambientes; entonces, ese gran pico que se esperaba se cortó, no siguió en aumento por lo tanto, piensan que va a haber de ahora en adelante como una meseta, incluso puede haber una caída de casos.

¿Es eficaz la vacunación contra la variante de gripe H3N2?

La OPS señala que la protección de la vacuna antigripal frente a hospitalizaciones se mantendría en niveles adecuados, con niveles de efectividad similares a temporadas previas. Así también, la Organización Panamericana de la Salud llamó a los países de la región de las Américas a ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte. Además, reiteró la importancia de la vacunación contra influenza, COVID-19 y VSR, especialmente para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños pequeños y trabajadores de la salud.

Desde el Ministerio de Salud se recomienda a la población:

-Vacunarse contra la influenza, especialmente personas mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con factores de riesgo. Recordar que es obligatoria la vacunación del personal de salud. Para población con condiciones de riesgo es gratuita en vacunatorios públicos: adultos mayores de 65 años, embarazadas, trabajadores de la salud, niños de entre 6 meses y 5 años, y personas con enfermedades crónicas.

-Mantener hábitos de prevención: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes.

-Ante síntomas respiratorios (fiebre, tos, malestar), evitar concurrir a actividades laborales o escolares y consultar al sistema de salud.