Pedido desesperado: hace 9 meses entraron a robarles, se llevaron a su perra enferma y necesitan encontrarla

En abril, ladrones se llevaron a la perra salchicha Piccolina -quien tiene una enfermedad cardíaca- tras robar en una casa. El pedido desesperado de su familia.

Juliana y su familia ya tienen bien en claro cuál es su deseo para el 2026 que comenzará dentro de algunas horas: que Piccolina regrese a su hogar. Se trata de una perrita salchicha, de un año y medio y quien fue robada el 9 de abril de este año. Piccolina necesita medicación, ya que presenta una enfermedad cardíaca que requiere cuidados y controles especiales. Por eso repiten una y otra vez este pedido desesperado.

"Estamos atravesando una situación muy angustiante, porque Piccolina no se escapó; se la llevaron en un robo", describió, angustiada, Juliana, quien vive en Rodeo del Medio (Maipú). Fue justamente en esa casa donde hace casi 9 meses ingresaron ladrones, se llevaron varias pertenencias y, además, sustrajeron a la perrita.

Piccolina es una perrita salchicha, de pelaje mixto marrón y negro, con betas oscuras en el cuello", describe Juliana, quien aclara que, si bien el robo fue en Rodeo del Medio, la perrita salchicha podría encontrarse en cualquier lugar de Mendoza, por lo que -aclara- no debe limitarse el radio de búsqueda.

Juliana y su familia agradecen cualquier información que les puedan aportar para recuperar a Piccolina y lograr que regrese con su familia. Para ello dejan un teléfono celular 2615898335 y, aclaran, ofrecen recompensa.

Casi 9 meses sin la perra Piccolina El miércoles 9 de abril de 2025, cerca de las 16 y mientras los integrantes de la familia estaban realizando sus trabajos y tareas de rutina, un grupo de ladrones ingresó violentamente a su casa de este distrito maipucino. A las patadas rompieron la puerta de frente de la vivienda -no había nadie en su interior- e, incluso, amenazaron con un arma de fuego a una vecina que intentó intervenir para que los malvivientes no ingresaran.