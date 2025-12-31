El camionero que vandalizó una roca en el Nahuel Huapi pidió perdón y le dijo "cobarde" al hombre que lo escrachó

Tras ser identificado, denunciado y sancionado por las autoridades, el camionero que pintó una roca del Parque Nacional Nahuel Huapi , rompió el silencio y pidió disculpas por el acto de vandalismo que cometió.

A través de un video difundido en redes sociales, Gustavo , el chofer implicado, se mostró arrepentido: " Soy el que hizo la pintada en la piedra y quiero pedir disculpas por el error que cometí. Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice" , expresó, con tranquilidad, muy distinto al momento en que fue sorprendido en pleno acto vandálico, donde reaccionó agarrando una piedra.

El episodio se registró el viernes pasado a la vera de la Ruta Nacional 237 , en el sector conocido como Rincón Creide , dentro de la zona de Valle Encantado . Allí, un automovilista se detuvo al advertir que el conductor de un camión escribía su nombre con aerosol rojo sobre rocas milenarias .

CAMIONERO PINTÓ CON AEROSOL EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI - El hecho ocurrió en el paraje Valle Encantado, sobre la Ruta 40, y fue registrado por un vecino que lo enfrentó y filmó - Podría recibir una multa millonaria pic.twitter.com/7RMCRtTFW2

El testigo comenzó a grabar e increpó al chofer: "¿Por qué hacés eso? No se puede". Lejos de admitir la falta, el camionero respondió de forma desafiante: "¿Te molesta a vos?" y argumentó que ya había “dibujos por todos lados”. En las imágenes incluso se observa que amagó con arrojar una piedra cuando notó que el denunciante registraba la patente.

La difusión del video permitió que la Administración de Parques Nacionales (APN) identificara rápidamente al infractor y a la empresa de transporte para la que trabaja. Según informaron fuentes oficiales, se radicó una denuncia penal por daño ambiental y se aplicó una multa económica .

Embed APARECIÓ EL CAMIONERO QUE GRAFITEÓ LA MONTAÑA EN NEUQUÉN, LLAMÓ COBARDE AL QUE LO GRABÓ Y DIJO QUE YA HABÍA OTRAS PINTADAS



"Todos cometemos errores, pido disculpas pero ya había otras pintadas, y lo que hizo el que me grabó fue de cobarde"



QUÉ CARAJOS https://t.co/MN02P44CxZ pic.twitter.com/vynzn4qW0Y — ELDUCK (@elduckpost) December 30, 2025

En su descargo, Gustavo intentó contextualizar su accionar apelando a su trayectoria: “Llevo 30 años arriba de los camiones y tengo una conducta intachable”, afirmó, buscando despegar el episodio de su historial laboral.

Sin embargo, apuntó contra el hombre que lo escrachó y lo calificó de "cobarde": "Errores cometemos todos en la vida, de los errores se aprende. Carteles escritos en las piedras hay. Lamentablemente esta persona, no sé qué le pasó por su cabeza. Creo que tendría que haberse bajado y hablar, como es debido, como un ser humano, no como un cobarde que ha sido".

Desde el Parque Nacional recordaron que este tipo de actos no solo daña el paisaje, sino que también afecta a los microorganismos que habitan las rocas. Por su parte, la empresa del chofer se puso a disposición para colaborar en las tareas de limpieza y remediación, que deberán realizarse bajo protocolos estrictos para evitar un impacto mayor sobre el ecosistema.