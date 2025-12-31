¿Mesa adentro o afuera? La última alerta meteorológica para el 31 de diciembre

A juzgar por el pronóstico del tiempo, en Mendoza habrá que estar atentos y optar por la "mesa adentro" a la hora de brindar por el Año Nuevo.

Se despide el 2025 en Mendoza con calor intenso y alerta por tormentas con granizo: en qué zonas

Es que será un miércoles 31 de diciembre muy caluroso con la posibilidad de tormentas aún latente, tal como sucedió domingo, lunes y martes.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada, vientos leves del noreste. Posibilidad de tormentas con granizo afectando el este provincial. Inestable en cordillera".

"Si la cena del 31 es al aire libre, conviene tener un 'plan B' bajo techo" , destacó el reconocido meteorólogo Fernando Jara. La recomendación implica, además, evitar dejar comida o bebidas expuestas al aire libre.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas en horas de la tarde y noche, pero solamente en estas zonas:

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", señala el SMN.

El 2026 arrancará con intenso calor

El 2026 empezará con mucho calor en Mendoza: "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 23°C, mientras que la máxima del jueves 1° de enero trepará hasta los 38°C.

En cuanto al viernes, se espera un pequeño alivio. "Poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Ingreso de frente frío". La mínima será de 21°C. En tanto, la máxima llegará a 33°C.