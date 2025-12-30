Sigue la alerta por tormentas con granizo y cambian las zonas afectadas hoy

Se viene otro día complejo en Mendoza, entre el calor extremo y la probabilidad de tormentas con granizo.
Otra vez, nubes grises acecharán el panorama esta noche en Mendoza. El calor intenso seguirá hasta el jueves.
Se viene otro día complejo en Mendoza, entre el calor extremo y la probabilidad de tormentas con granizo.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para este martes: "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera". Tras una mínima de 21°C, la máxima rondará los 37°C.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional repite la alerta amarilla por tormentas en horas de la noche:
"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", precisa el SMN.
De todos modos, Defensa Civil amplió que el fenómeno podría arrancar en el oeste del Gran Mendoza y trasladarse luego al Gran Mendoza, Valle de Uco y Este provincial, "simultáneamente en San Rafael".
El miércoles 31 seguirá con altas temperaturas. Recomendación clave: armar la mesa adentro para el brindis de Año Nuevo. "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera", indica el pronóstico para mañana, con una mínima de 22°C y una máxima de 37°C.
El jueves, primer día del 2026, estará "muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera". La máxima alcanzará los 38°C.