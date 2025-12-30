30 de diciembre de 2025 - 08:01

Sigue la alerta por tormentas con granizo y cambian las zonas afectadas hoy

Otra vez, nubes grises acecharán el panorama esta noche en Mendoza. El calor intenso seguirá hasta el jueves.

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para este martes: "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera". Tras una mínima de 21°C, la máxima rondará los 37°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional repite la alerta amarilla por tormentas en horas de la noche:

  • Este de Las Heras
  • La Paz
  • Lavalle
  • San Martín
  • Santa Rosa

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", precisa el SMN.

De todos modos, Defensa Civil amplió que el fenómeno podría arrancar en el oeste del Gran Mendoza y trasladarse luego al Gran Mendoza, Valle de Uco y Este provincial, "simultáneamente en San Rafael".

El miércoles 31 seguirá con altas temperaturas. Recomendación clave: armar la mesa adentro para el brindis de Año Nuevo. "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera", indica el pronóstico para mañana, con una mínima de 22°C y una máxima de 37°C.

El jueves, primer día del 2026, estará "muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera". La máxima alcanzará los 38°C.

