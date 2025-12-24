24 de diciembre de 2025 - 11:03

Atracones en Navidad y Año Nuevo: el truco de los expertos para disfrutar de la cena sin terminar "explotado"

Navidad. Evitá la pesadez y la culpa en las celebraciones. Conocé cómo el estrés influye en lo que comés y los mejores tips para disfrutar sin caer en excesos.

Por Cristian Reta

Las Fiestas de fin de año como Navidad, Año Nuevo o cenas laborales, son sinónimo de encuentros, pero también de mesas desbordadas que invitan al atracón y a la pérdida de control. La disponibilidad constante de platos calóricos y la presión social nos vuelven vulnerables a comer más de lo que el cuerpo necesita.

En ese sentido, la ingesta calórica en Navidad suele aumentar entre un 30% y un 50%. Además, investigaciones demuestran que el estrés percibido es capaz de predecir hasta el 23% de estas conductas impulsivas en la mesa, por lo que se recomienda la identificación temprana de lo que comemos para así abordar eficazmente esta problemática de salud pública.

image

Hambre física vs. emocional: el secreto para no "explotar" en Navidad y Año Nuevo

Para no terminar con indigestión o acidez, es vital distinguir por qué comemos. El hambre física aparece de forma gradual; en cambio, el hambre emocional surge de golpe y exige alimentos específicos ricos en grasas o azúcares.

Para evitar malestares digestivos, expertos como la licenciada en Nutrición, Ángeles Barboza, del Hospital 12 de Junio del Instituto de Previsión Social (IPS), recomiendan no llegar a la cena con un "apetito voraz". Un gran truco es servirte porciones moderadas e incluir siempre vegetales verdes, que aportan fibra y saciedad. También es clave alternar cada copa de alcohol con un vaso de agua para evitar la deshidratación y el exceso de calorías.

image

Un error muy común es ayunar durante el día para "compensar" la cena: esto solo aumenta la ansiedad y el riesgo de un atracón posterior. En lugar de eso, se sugiere practicar el mindful eating: comer despacio, saboreando cada bocado y prestando atención a las señales de saciedad del cuerpo.

Recordá que estas fechas pueden activar tensiones emocionales. Identificar si comés por placer o para aliviar el estrés te permitirá disfrutar de la comida como un encuentro y no como un examen o un castigo.

