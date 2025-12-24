Tabla navideña económica: cómo armarla sin gastar de más

Ideas simples de recetas y comida festiva con pocos ingredientes, para armar una tabla navideña rendidora sin descuidar el bolsillo.

Armar una tabla navideña económica es posible si sabés elegir bien los ingredientes y organizar las recetas. En un contexto donde cuidar el gasto es clave, esta comida compartida se convierte en una gran aliada para la Nochebuena, sin resignar sabor ni presentación.

El secreto está en combinar productos simples, rendidores y fáciles de conseguir. Con una buena planificación, las recetas frías y los ingredientes básicos permiten crear una comida atractiva que luce abundante, ideal para una mesa navideña informal y relajada.

image Tabla casera con recetas, comida abundante y pocos ingredientes bien elegidos. Una tabla bien pensada no necesita fiambres caros ni quesos importados. Panificados caseros, dips simples y vegetales de estación son ingredientes que funcionan muy bien. Así, estas recetas prácticas logran una comida variada que rinde para varios comensales.

Además, este formato invita a compartir y picar sin protocolos. Por eso, la tabla navideña se volvió tendencia: resuelve la comida principal o acompaña el brindis, usando ingredientes accesibles y recetas fáciles de adaptar según el presupuesto.

Ingredientes Pan casero o comprado en panadería

Queso cremoso o pategrás en cubos

Salame o jamón cocido feteado

Huevos para hacer rellenos

Zanahoria, tomate cherry y aceitunas

Mayonesa, queso crema o hummus

Frutas de estación para sumar frescura image Tabla casera con recetas, comida abundante y pocos ingredientes bien elegidos. Paso a paso Cortá el pan en rodajas o cubos y colocalo como base de la tabla. Este es uno de los ingredientes más rendidores en las recetas navideñas de comida fría.

Sumá los quesos y fiambres en pequeñas porciones, bien distribuidos para que la comida parezca abundante sin usar muchos ingredientes .

Prepará huevos rellenos o un dip simple con queso crema. Estas recetas caseras levantan cualquier tabla y usan ingredientes baratos.

Agregá vegetales crudos y aceitunas para dar color y equilibrio a la comida , aprovechando ingredientes de estación.

Cerrá con frutas frescas cortadas, ideales para completar las recetas navideñas y sumar contraste dulce a la comida.