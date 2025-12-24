Tabla navideña económica: cómo armarla sin gastar de más

El secreto está en combinar productos simples, rendidores y fáciles de conseguir. Con una buena planificación, las recetas frías y los ingredientes básicos permiten crear una comida atractiva que luce abundante, ideal para una mesa navideña informal y relajada.
Una tabla bien pensada no necesita fiambres caros ni quesos importados. Panificados caseros, dips simples y vegetales de estación son ingredientes que funcionan muy bien. Así, estas recetas prácticas logran una comida variada que rinde para varios comensales.
Además, este formato invita a compartir y picar sin protocolos. Por eso, la tabla navideña se volvió tendencia: resuelve la comida principal o acompaña el brindis, usando ingredientes accesibles y recetas fáciles de adaptar según el presupuesto.
Ingredientes
Pan casero o comprado en panadería
Queso cremoso o pategrás en cubos
Salame o jamón cocido feteado
Huevos para hacer rellenos
Zanahoria, tomate cherry y aceitunas
Mayonesa, queso crema o hummus
Frutas de estación para sumar frescura
Paso a paso
Cortá el pan en rodajas o cubos y colocalo como base de la tabla. Este es uno de los ingredientes más rendidores en las recetas navideñas de comida fría.
Sumá los quesos y fiambres en pequeñas porciones, bien distribuidos para que la comida parezca abundante sin usar muchos ingredientes.
Prepará huevos rellenos o un dip simple con queso crema. Estas recetas caseras levantan cualquier tabla y usan ingredientes baratos.
Agregá vegetales crudos y aceitunas para dar color y equilibrio a la comida, aprovechando ingredientes de estación.
Cerrá con frutas frescas cortadas, ideales para completar las recetas navideñas y sumar contraste dulce a la comida.