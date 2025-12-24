24 de diciembre de 2025 - 13:33

Cuáles son y qué significan los colores de cada vela que se pone en la mesa de Navidad

Los colores de las velas no son elegidos al azar ya que cada uno tiene un mensaje que acompaña los deseos y propósitos de quienes comparten la mesa.

Todas las velas de Navidad tienen un significado especial.

Todas las velas de Navidad tienen un significado especial.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

La Navidad es una época llena de tradiciones que nos conectan con el espíritu de unión y esperanza. Entre ellas, el uso de velas en la decoración de la mesa se destaca como un elemento simbólico que aporta calidez y significado a las celebraciones.

Leé además

El molesto aviso para Nochebuena que podría complicar el brindis: Mirar al cielo

El molesto aviso para Nochebuena que podría complicar el brindis: "Mirar al cielo"

Por Redacción Sociedad
La diferencia de horas hace que la Navidad llegue a los países en diferentes momentos.

Estados Unidos será el último país del mundo en recibir la Navidad: ¿y el primero?

Por Alejo Zanabria

Las velas para encender en la noche de Navidad

  • Velas rojas: amor y pasión

El rojo es uno de los colores más representativos de la Navidad. Las velas rojas simbolizan el amor, la pasión y la energía que deseamos transmitir en estas fechas. Encender una vela roja en la mesa navideña refleja el deseo de fortalecer los vínculos familiares.

Velas
Todas las velas de Navidad tienen un significado especial.

Todas las velas de Navidad tienen un significado especial.

  • Velas blancas: paz y pureza

El blanco es sinónimo de pureza, paz y nuevos comienzos. Las velas blancas son ideales para quienes buscan un año lleno de armonía y claridad. Este color representa la esperanza de dejar atrás los problemas del pasado y comenzar un nuevo ciclo lleno de luz.

  • Velas verdes: esperanza y renovación

El verde, otro clásico de la Navidad, simboliza la esperanza, la renovación y la vida. Las velas de este color invitan a mirar al futuro con optimismo y a mantener viva la fe en tiempos mejores.

Velas
Todas las velas de Navidad tienen un significado especial.

Todas las velas de Navidad tienen un significado especial.

  • Velas doradas: prosperidad y abundancia

El dorado, asociado al brillo y la riqueza, representa la abundancia, la gratitud y los éxitos. Las velas doradas son ideales para quienes desean atraer prosperidad en el nuevo año. Este color evoca la magia de las estrellas y resalta la importancia de valorar lo logrado a lo largo del año.

  • Velas plateadas: protección y reflexión

El plateado, con su toque elegante y sobrio, simboliza protección y reflexión. Encender una vela plateada durante la cena navideña invita a la introspección y a valorar las experiencias vividas. Es una opción perfecta para quienes buscan equilibrio entre lo material y lo espiritual.

Velas
Todas las velas de Navidad tienen un significado especial.

Todas las velas de Navidad tienen un significado especial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

segun la psicologia, no perdonar es caracteristico de este tipo de personas

Según la psicología, no perdonar es característico de este tipo de personas

Por Daniela Leiva
Jorge Luis Borges, autor de cuentos, poemas y frases excepcionales.

La frase de Jorge Luis Borges sobre la Navidad: "Estos ritos son patéticos"

Por Cristian Reta
rapiditas y pocos ingredientes: como armar una espectacular picada en facil y en minutos

Rapiditas y pocos ingredientes: cómo armar una espectacular picada en fácil y en minutos

Por Daniela Leiva
Tabla casera con recetas, comida abundante y pocos ingredientes bien elegidos.

Tabla navideña económica: cómo armarla sin gastar de más

Por Ignacio Alvarado