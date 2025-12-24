Cuáles son y qué significan los colores de cada vela que se pone en la mesa de Navidad

Los colores de las velas no son elegidos al azar ya que cada uno tiene un mensaje que acompaña los deseos y propósitos de quienes comparten la mesa.

La Navidad es una época llena de tradiciones que nos conectan con el espíritu de unión y esperanza. Entre ellas, el uso de velas en la decoración de la mesa se destaca como un elemento simbólico que aporta calidez y significado a las celebraciones.

Conocer el significado de cada color no solo embellece la decoración, sino que también añade un toque especial al ambiente, haciendo que cada cena o encuentro navideño sea aún más memorable.

Las velas para encender en la noche de Navidad Velas rojas: amor y pasión El rojo es uno de los colores más representativos de la Navidad. Las velas rojas simbolizan el amor, la pasión y la energía que deseamos transmitir en estas fechas. Encender una vela roja en la mesa navideña refleja el deseo de fortalecer los vínculos familiares.

Velas blancas: paz y pureza El blanco es sinónimo de pureza, paz y nuevos comienzos. Las velas blancas son ideales para quienes buscan un año lleno de armonía y claridad. Este color representa la esperanza de dejar atrás los problemas del pasado y comenzar un nuevo ciclo lleno de luz.

Velas verdes: esperanza y renovación El verde, otro clásico de la Navidad, simboliza la esperanza, la renovación y la vida. Las velas de este color invitan a mirar al futuro con optimismo y a mantener viva la fe en tiempos mejores. Velas doradas: prosperidad y abundancia El dorado, asociado al brillo y la riqueza, representa la abundancia, la gratitud y los éxitos. Las velas doradas son ideales para quienes desean atraer prosperidad en el nuevo año. Este color evoca la magia de las estrellas y resalta la importancia de valorar lo logrado a lo largo del año. Velas plateadas: protección y reflexión El plateado, con su toque elegante y sobrio, simboliza protección y reflexión. Encender una vela plateada durante la cena navideña invita a la introspección y a valorar las experiencias vividas. Es una opción perfecta para quienes buscan equilibrio entre lo material y lo espiritual.