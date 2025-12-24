La frase de Jorge Luis Borges sobre la Navidad: "Estos ritos son patéticos"

Jorge Luis Borges , el máximo exponente de nuestra literatura, no era precisamente un entusiasta de los pesebres y los brindis. Para él, la Navidad era algo ajeno que cobró importancia en Buenos Aires mucho después de su infancia y que dejó inmortalizado en una punzante frase .

Según los diarios de su gran amigo Adolfo Bioy Casares, en la Nochebuena de 1955, Borges soltó una sentencia demoledora mientras compartían champagne y torta: "Estos ritos son patéticos" .

El escritor sentía que cumplir con estas tradiciones siendo tan pocos comensales era un acto casi desesperado. Además, recordaba que en su niñez la Navidad "no tenía ninguna importancia" y era una costumbre reservada a extranjeros en el barrio de Belgrano .

Teniendo en cuenta que en la Navidad se acostumbra a recibir regalos, el propio Borges reconoció sentirse poco merecedor de obsequios, algo que dejó asentado en la dedicatoria que le hizo a su madre, Leonor Acevedo de Borges en la primera edición de sus Obras Completas (1974): “Yo recibía los regalos y yo pensaba que no era más que un chico y que no había hecho nada, absolutamente nada para merecerlos. Por supuesto, nunca lo dije: la niñez es tímida”.

Más allá de sus frases ácidas, la Navidad marcó a fuego su carrera por un hecho traumático. En su "Autobiografía" de 1970 -escrita en colaboración con Norman Thomas di Giovanni- , Borges relata que la noche del 24 de diciembre de 1938 sufrió un accidente que casi lo mata.

Al subir corriendo una escalera, se golpeó la cabeza con el marco de una ventana abierta. La herida se infectó, provocándole una septicemia y alucinaciones que lo mantuvieron un mes entre la vida y la muerte.

Este drama personal fue la semilla de su literatura fantástica. En su famoso relato "El Sur", el protagonista Juan Dahlmann vive un accidente idéntico, reflejando el horror que el propio Borges sintió al despertar.

image Ficciones, libro de Jorge Luis Borges donde se encuentran los cuentos "El Sur" y "Pierre Menard, autor del Quijote".

Al recuperarse, y para probar si su mente seguía intacta, escribió su primer cuento fantástico: "Pierre Menard, autor del Quijote". Así, de una tragedia navideña, nació el Borges que hoy admira el mundo entero y que, en palabras de Sylvia Molloy en Las letras de Borges (Beatriz Viterbo, 1999), nace "la primera ficción de Borges. No la primera ficción borgeana -son anteriores Evaristo Carriego, Historia universal de la infamia y El acercamiento de Almotásim- pero sí la primera ficción que Borges reconoce tal (...). Pierre Menard… no inaugura la ficción borgeana, simplemente la afirma”.