Aristóteles, sobre el autocontrol: "Considero más valiente a quien domina sus deseos que a quien vence a sus enemigos, ya que la victoria más difícil..."

En el día a día, el “enemigo” no siempre está afuera: a veces es la impulsividad, el enojo o la necesidad de gratificación inmediata. La frase sobre filosofía se atribuye a Aristóteles y circula en recopilaciones posteriores; no es fácil ubicarla como línea exacta en sus obras conservadas, pero encaja con su mirada sobre autocontrol y hábitos.
La idea central es clara y justifica el clic rápido: controlarte a vos mismo suele ser más difícil que “ganarle” a otro, porque tus deseos te acompañan siempre y no se vencen una sola vez.
Qué significa la frase y por qué habla de “valentía”
Acá “valentía” no es solo pelear o resistir. Es sostener decisiones cuando aparece la tentación de hacer lo contrario: comer por ansiedad, contestar con agresión, postergar, gastar por impulso, mirar el celular sin parar.
Aristóteles trabajó mucho el tema del carácter: para él, las virtudes se entrenan con hábitos, y la falta de autocontrol (lo que después se llamó akrasia) es un problema moral y práctico porque te hace actuar contra lo que sabés que te conviene.
Por qué es tan difícil “ganarte” a vos mismo
Porque no es una batalla única, sino repetida. Tus impulsos se activan por:
Estrés (busco alivio rápido).
Cansancio (baja el freno mental).
Entorno (si está a mano, caigo).
Emoción intensa (enojo, vergüenza, ansiedad).
Y además hay algo incómodo: a veces el deseo trae un premio inmediato (placer, descarga, anestesia). Por eso “vencer a un enemigo externo” puede ser más simple: se termina. Con vos mismo, volvés a empezar.
Cómo entrenar el autocontrol: 5 pasos simples
Estos pasos son aplicables a comida, redes, compras, reacciones emocionales o hábitos:
Nombrá el impulso (sin pelearte)
“Estoy con ganas de ___”. Ponerlo en palabras baja la urgencia.
Hacé una pausa mínima
Poné un “freno” de 60–120 segundos antes de actuar. No es meditación: es cortar el automático.
Bajá la decisión a una acción chica
En vez de “nunca más”, probá: “hoy, por 20 minutos, hago ___”.
Diseñá el entorno (más que confiar en voluntad)
Lo que te tienta: lejos. Lo que te sirve: cerca. Esto vale oro para sostener hábitos.
Repetí, aunque sea imperfecto
Para Aristóteles, lo importante es la práctica: te volvés más autocontrolado ejercitando autocontrol, como un músculo del carácter.