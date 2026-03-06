6 de marzo de 2026 - 13:05

Aristóteles, sobre el autocontrol: "Considero más valiente a quien domina sus deseos que a quien vence a sus enemigos, ya que la victoria más difícil..."

La frase atribuida a Aristóteles sobre autocontrol explica por qué dominar impulsos cuesta tanto y deja 5 pasos concretos para entrenarlo.

Aristóteles, sobre el autocontrol Considero más valiente a quien domina sus deseos que a quien vence a sus enemigos, ya que la victoria más difícil... (1)
Por Andrés Aguilera

En el día a día, el “enemigo” no siempre está afuera: a veces es la impulsividad, el enojo o la necesidad de gratificación inmediata. La frase sobre filosofía se atribuye a Aristóteles y circula en recopilaciones posteriores; no es fácil ubicarla como línea exacta en sus obras conservadas, pero encaja con su mirada sobre autocontrol y hábitos.

La idea central es clara y justifica el clic rápido: controlarte a vos mismo suele ser más difícil que “ganarle” a otro, porque tus deseos te acompañan siempre y no se vencen una sola vez.

Qué significa la frase y por qué habla de “valentía”

Acá “valentía” no es solo pelear o resistir. Es sostener decisiones cuando aparece la tentación de hacer lo contrario: comer por ansiedad, contestar con agresión, postergar, gastar por impulso, mirar el celular sin parar.

La frase de Aristóteles sobre el autocontrol

Aristóteles trabajó mucho el tema del carácter: para él, las virtudes se entrenan con hábitos, y la falta de autocontrol (lo que después se llamó akrasia) es un problema moral y práctico porque te hace actuar contra lo que sabés que te conviene.

Por qué es tan difícil “ganarte” a vos mismo

Porque no es una batalla única, sino repetida. Tus impulsos se activan por:

  • Estrés (busco alivio rápido).

  • Cansancio (baja el freno mental).

  • Entorno (si está a mano, caigo).

  • Emoción intensa (enojo, vergüenza, ansiedad).

Y además hay algo incómodo: a veces el deseo trae un premio inmediato (placer, descarga, anestesia). Por eso “vencer a un enemigo externo” puede ser más simple: se termina. Con vos mismo, volvés a empezar.

Cómo entrenar el autocontrol: 5 pasos simples

Estos pasos son aplicables a comida, redes, compras, reacciones emocionales o hábitos:

  • Nombrá el impulso (sin pelearte)

    “Estoy con ganas de ___”. Ponerlo en palabras baja la urgencia.

  • Hacé una pausa mínima

    Poné un “freno” de 60–120 segundos antes de actuar. No es meditación: es cortar el automático.

  • Bajá la decisión a una acción chica

    En vez de “nunca más”, probá: “hoy, por 20 minutos, hago ___”.

  • Diseñá el entorno (más que confiar en voluntad)

    Lo que te tienta: lejos. Lo que te sirve: cerca. Esto vale oro para sostener hábitos.

  • Repetí, aunque sea imperfecto

    Para Aristóteles, lo importante es la práctica: te volvés más autocontrolado ejercitando autocontrol, como un músculo del carácter.

