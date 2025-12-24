Estados Unidos será el último país del mundo en recibir la Navidad: ¿y el primero?

En Karibati ya es Navidad: quiénes serán los últimos en festejar
Debido a las diferencias horarias, los países del mundo le dan la bienvenida a la Navidad en diferentes momentos. Por ejemplo, mientras que en la República de Kiribati disfrutan los regalos que dejó Papá Noel, en Hawaii (hay 7 horas menos que en Argentina) recién arrancan la jornada del 24 del último mes del año.
Kiribati, también llamada la Isla Navidad, es un archipiélago formado por 33 islas al noroeste de Australia, se encuentra en la parte más oriental del mundo y es el primer país del planeta en recibir la Navidad, unas 15 horas antes que en nuestro país. Específicamente, la isla se encuentra a 232 kilómetros por encima de la línea ecuatorial.
El siguiente país donde llega la Navidad es Nueva Zelanda, ubicado al suroeste del océano Pacífico, y el tercero es Australia, una nación rodeada por las aguas del Índico y del Pacífico.
Por otra parte, los estados norteamericanos de Hawái, Howland y Baker, todos pertenecientes a Estados Unidos, son los últimos en recibir la Navidad, unas 22 horas después que las primeras ciudades que festejaron.
Amén de esto, Estados Unidos festejará en gran parte de su territorio, apenas a dos horas de distancia que sus países cercanos, por lo que se puede afirmar que tendrá dos navidades, puesto que tiene Estados del otro lado del continente, como son los tres mencionados anteriormente.