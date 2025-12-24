Estados Unidos será el último país del mundo en recibir la Navidad: ¿y el primero?

Mientras en algunos países ya festejan la Navidad, en otros recién está arrancando la jornada del 24.

La diferencia de horas hace que la Navidad llegue a los países en diferentes momentos.

Este miércoles llega la tan esperada Nochebuena, previa al jueves de la Navidad 2025. En Argentina queda poco más de medio día para que las copas se llenen y la mesa dulce sea el centro de atención. Sin embargo, en algunos países ya recibieron la llegada de Papá Noel.

Así como con el pasar de los minutos, diferentes países festejarán el nacimiento del niño Jesús, algunos lo harán con diferencia de hasta 22 horas de diferencia.

Por ejemplo, mientras que en la República de Kiribati disfrutan los regalos que dejó Papá Noel, en Hawaii (hay 7 horas menos que en Argentina) recién arrancan la jornada del 24 del último mes del año.

Kiribati, también llamada la Isla Navidad, es un archipiélago formado por 33 islas al noroeste de Australia, se encuentra en la parte más oriental del mundo y es el primer país del planeta en recibir la Navidad, unas 15 horas antes que en nuestro país. Específicamente, la isla se encuentra a 232 kilómetros por encima de la línea ecuatorial.

Navidad La diferencia de horas hace que la Navidad llegue a los países en diferentes momentos. web El siguiente país donde llega la Navidad es Nueva Zelanda, ubicado al suroeste del océano Pacífico, y el tercero es Australia, una nación rodeada por las aguas del Índico y del Pacífico.