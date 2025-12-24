Santa Tracker: ¿Dónde está Papá Noel por el mundo y cuál es el último país en visitar?

Google estrenó nuevamente este año la plataforma Santa Tracker para seguir el viaje por el mundo de Papá Noel. Mientras llena de felicidad y regalos a las familias, el avance de la tecnología permite que quienes escribieron su carta a Santa puedan rastrear su recorrido . ¿Por dónde anda?

La página interactiva muestra a San Nicolás a bordo de su trineo clásico tirado por renos y su trayecto con los regalos elaborados por los elfos en su aldea del Polo Norte. Con pedidos cada vez más elaborados, nuestro querido Papá Noel va de chimenea en chimenea hasta llegar a los hogares de los mendocinos.

Con un reloj que marca el tiempo para el inicio de la Navidad, la página cuenta con una variedad de 20 juegos con temática navideña , y también de enseñanza, ya que se puede conocer las tradiciones más relevantes de otras partes del mundo. Hay desde rompecabezas hasta retos de programación.

Para acceder a Santa Tracker, primero hay que ingresar al sitio web Santa Tracker de Google. Podés hacer zoom en cada país donde se muestra una caja de regalos.

El obsequio se abre cuando Papá Noel se aproxima a dicho país. Además, hay una fotogalería interactiva con los lugares turísticos del país donde ya llegó Papá Noel.

Mientras tanto, también podés tomarte un selfie con Santa, así como disfrutar de otros juegos para crear un elfo, acceder a un laboratorio de programación y conocer más de las tradiciones navideñas en el mundo de una manera divertida e interactiva. Esta herramienta para disfrutar la Navidad permite profundizar sobre conocimientos geográficos.

¿QUIÉN ES PAPÁ NOEL?

Ni Papá Noel, ni Santa Claus ni “el Viejito Pascuero”. La inspiración del ícono navideño es San Nicolás de Bari, un sacerdote que falleció en el siglo IV, perdió a sus padres en una epidemia y -desde ese momento- encomendó su vida a ayudar y a los milagros. Incluso antes de ser santificado, se le atribuyeron varios milagros.

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO PAÍS EN CELEBRAR LA NAVIDAD?

El último lugar en recibir a Papá Noel son las islas y territorios deshabitados de Estados Unidos en el Pacífico, como la Isla Baker e Isla Howland, que están en el huso horario más occidental (UTC-12) y celebran la Navidad horas después de la mayoría del mundo, justo antes de la medianoche del 25 de diciembre.