MagIA de Navidad: cómo hacer que Papá Noel llame a tus hijos, paso a paso

Por medio de la Inteligencia Artificial , y con la ayuda de un matrimonio mendocino, Papá Noel (también llamado Santa Claus, San Nicolás o el Viejito Pascuero, dependiendo el país) puede tener una llamada telefónica con familias de todo el mundo que lo deseen .

"Antes los chicos les daban la carta a los padres, y ellos se la enviaban a Papá Noel. Pero ahora, que casi ni se envían cartas, por medio de la IA se presenta la posibilidad de hablar unos segundos con Papá Noel y que los chicos le cuenten de su vida y qué es lo que quieren", cuenta Steeve Martin -nacido en Canadá pero instalado en Mendoza -, quien junto a su esposa Magalí Godoy son los responsables de Virtual Solutions y crearon la página para poder gestionar gratuitamente una llamada con Papá Noel.

Para concretar el llamado, hay que ingresar al sitio https://papanoel.virtualsolutions.tech/ y seguir las indicaciones.

Ingresando al sitio , lo primero que se debe hacer es completar un formulario con los datos personales, tanto del niño como de su padre o adulto responsable . Nombres, pasatiempos, información importante de cada persona, gustos o actividades favoritas y las personas a quienes uno quiere que se incluyan en el saludo son algunos de los datos que se solicitan.

Además, se pide un correo electrónico y el número de teléfono al que deberá realizarse el llamado. Tras completar todos estos datos con la información requerida -y aceptar la Política de Privacidad, porque en el Polo Norte también existen estas formalidades-, hay que hacer click en "Solicitar llamada mágica gratis".

Durante los 20 segundos posteriores, una vez que en su casa del Polo procese toda la información, sonará el celular que se dejó como contacto. Y, al contestar la llamada, la grave voz sorprenderá con un "Jo jo jo, Feliz Navidad" a quienes atiendan, para dar inicio a una conversación donde el niño o la niña podrá enumerar todos los regalos que desea y conversar con Santa.

Si bien Papá Noel tiene su magia y energía intactas, el paso de los años no llega solo. Por lo que la recomendación es que si el niño que participará de la llamada tiene menos de 3 años o aún le cuesta modular bien al momento de hablar, haya un adulto presente durante la llamada.

"No es un mensaje customizado o algo prearmado, es una conversación. Mantiene la ilusión de Papá Noel intacta, porque él le pregunta a los chicos qué quieren. Además, se pide el mail para después enviar la grabación de la llamada y que sea un recuerdo que quede guardado por siempre", destacaron los ayudantes de Santa mendocinos.

La magia de la NavIdAd

La posibilidad de poder comunicarse con Papá Noel fue desarrollada por los responsables de Virtual Solutions el año pasado, por lo que la Nochebuena y Navidad 2024 fue la primera experiencia de los mendocinos.

"Lo largamos para probar con contactos nuestros, lo enviamos a 10 personas. Y llegamos a tener 672 llamadas que hizo Papá Noel. Nos llega a nuestros teléfonos una notificación por cada llamada que se hace, y en Nochebuena del año pasado los teléfonos empezaron a volvernos locos", describe.

La página para programar los llamados está activa desde comienzos de diciembre y para esta noche esperan que haya, al menos, 300 llamados.

Steeve y Magalí saben que la IA y su boom son parte de un futuro que llegó hace rato, tanto que hace dos años comenzaron a trabajar de lleno en la temática con su emprendimiento.

"Hay mucha información disponible, y con la estrategia de marketing que rodea a Papá Noel buscamos que la gente entienda hasta dónde puede llegar la IA. Desde tomar su voz hasta preparar un prompt (instrucción) con variables dinámicas como base, y que pueda adaptarse a cada llamado, en base a la información que se incluye en el formulario inicial", describe Steeve, quien cuenta que la llamada es muy personal.

Tanto la llamada al Polo Norte para hablar con Papá Noel como el envío de la grabación al mail aportado no tiene ningún costo para la familia que lo solicitó. Simplemente los responsables de Virtual Solutions piden a cambio que quienes disfrutaron de la experiencia dejen un comentario positivo (review) en la página.