Ladrones entraron a un jardín de infantes en Chacras de Coria y se robaron una coputadora y 850.000 pesos. Cómo ayudar con donaciones.

Indignante: robaron un jardín de infantes social y necesitan ayuda para los gastos de fin de año

La guardería Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Chacras de Coria) es un jardín de infantes de origen social y que cumple un rol fundamental: contener y cuidar a niños y niñas de familias de escasos recursos. Su función es trascendental, por ejemplo, cuando las madres de estos niños salen a trabajar de lo que encuentran. Estas mujeres pueden estar tranquilas, ya que los niños están a salvo en lugar de quedar deambulando en casas de vecinos o al cuidado de hermanitos que apenas superan la edad de los más chiquitos.

Incluso, en la misma guardería se ha confeccionado una especie de bolsa de trabajo en la que se recomienda a las mamás para que vayan a trabajar en casas de familias de Chacras de Coria que necesitan personas para trabajos de jardinería o servicio doméstico, por ejemplo. Trabaja como una verdadera red.

Nuestra Señora del perpetuo socorro 2 Por esto mismo es que la noticia referida a un robo registrado el viernes pasado en las instalaciones de la guardería se convirtió en una noticia tan triste como indignante. Porque los delincuentes se llevaron una computadora, un celular, objetos personales y 850.000 pesos que habían recaudado para completar los balances de fin de año.

Sin corazón: robaron en un jardín que asiste a niños de familias carenciadas en Chacras de Coria Según contó Mari, una de las encargadas del jardín Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (ubicado en calle Italia, frente a la delegación municipal y a la vuelta de la parroquia homónima), el viernes 19 de diciembre cerraron las puertas sin novedades. En tanto, cuando regresaron el sábado por la mañana, encontraron la desoladora postal.

"Cuando cerramos el viernes a las 17 estaba todo normal. Pero cuando volvimos el sábado para hacer la feria con un grupo de papás -nosotros recibimos donaciones de ropa y zapatillas, y las entregamos para que ellos puedan llevarse lo que necesiten-, encontramos una puerta violentada y abierta. Habían ingresado, rompieron una alarma -la descolgaron directamente de la pared- y se metieron a la sala donde teníamos el dinero", describió la responsable del espacio.