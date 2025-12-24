El mensaje esperanzador y de paz del arzobispo de Mendoza por Navidad

Mensaje de Navidad del arzobispo: "El amor es más fuerte, Dios está entre nosotros, Jesús es nuestro salvador

Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, envió a los mendocinos su tradicional saludo navideño.

En un video de poco menos de un minuto, Colombo invita a los mendocinos a celebrar la Navidad con un "corazón verdaderamente feliz" e invita a las familias a llegar al pesebre para reencontrarse con Jesús y sus padres para compartir la noticia referida a que "Dios está entre nosotros" y "Jesús es nuestro salvador".

El arzobispo Marcelo Colombo quiere una sociedad comprometida sobre todo con sus pobres El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo. El mensaje completo de monseñor Marcelo Colombo para la Navidad “Queridos hermanos de la Arquidiócesis y de Mendoza, llegamos a la Navidad con un corazón verdaderamente feliz. Sabemos que el salvador nace para regalarnos su paz, para hacerse fuere en nuestras vidas, para hacernos capaces de amar y servir como él lo hizo ayudándonos a ser mejores hijos de dios, mejores hermanos unos de otros

Como peregrinos de esperanza, lleguemos al pesebre. Allí nos esperan Jesús con sus padres, Ellos tienen una buena noticia para darnos: el amor es más fuerte, Dios está entre nosotros, Jesús es nuestro salvador. Muy feliz Navidad; en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén".

Embed Durante las últimas semanas, Colombo -en su rol de presidente de la CEA- intercambió cartas con el presidente de la Nación, Javier Milei. Con discursos meramente formales e institucionales, el referente de la Iglesia Católica argentina manifestó su deseo de "renovar nuestro anhelo de una paz social sólida".

En tanto, Milei agradeció los buenos deseos y la predisposición de la Iglesia a contribuir desde su lugar. Además, el mandatario nacional destacó que seguirá trabajando en pos de garantizar "condiciones que permitan desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso".