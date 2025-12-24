24 de diciembre de 2025 - 11:52

El mensaje esperanzador y de paz del arzobispo de Mendoza por Navidad

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, envió su tradicional mensaje de Navidad. Las emotivas palabras.

Mensaje de Navidad del arzobispo: El amor es más fuerte, Dios está entre nosotros, Jesús es nuestro salvador

Mensaje de Navidad del arzobispo: "El amor es más fuerte, Dios está entre nosotros, Jesús es nuestro salvador

Foto:

Captura video
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Precio del Fiat Mobi

Fiat Mobi: precio actualizado en navidad 2025, el auto más ecónomico de la marca

Por Andrés Aguilera
Tabla casera con recetas, comida abundante y pocos ingredientes bien elegidos.

Tabla navideña económica: cómo armarla sin gastar de más

Por Ignacio Alvarado

En un video de poco menos de un minuto, Colombo invita a los mendocinos a celebrar la Navidad con un "corazón verdaderamente feliz" e invita a las familias a llegar al pesebre para reencontrarse con Jesús y sus padres para compartir la noticia referida a que "Dios está entre nosotros" y "Jesús es nuestro salvador".

El arzobispo Marcelo Colombo quiere una sociedad comprometida sobre todo con sus pobres
El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo.

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo.

El mensaje completo de monseñor Marcelo Colombo para la Navidad

“Queridos hermanos de la Arquidiócesis y de Mendoza, llegamos a la Navidad con un corazón verdaderamente feliz. Sabemos que el salvador nace para regalarnos su paz, para hacerse fuere en nuestras vidas, para hacernos capaces de amar y servir como él lo hizo ayudándonos a ser mejores hijos de dios, mejores hermanos unos de otros

Como peregrinos de esperanza, lleguemos al pesebre. Allí nos esperan Jesús con sus padres, Ellos tienen una buena noticia para darnos: el amor es más fuerte, Dios está entre nosotros, Jesús es nuestro salvador. Muy feliz Navidad; en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén".

Embed

Durante las últimas semanas, Colombo -en su rol de presidente de la CEA- intercambió cartas con el presidente de la Nación, Javier Milei. Con discursos meramente formales e institucionales, el referente de la Iglesia Católica argentina manifestó su deseo de "renovar nuestro anhelo de una paz social sólida".

En tanto, Milei agradeció los buenos deseos y la predisposición de la Iglesia a contribuir desde su lugar. Además, el mandatario nacional destacó que seguirá trabajando en pos de garantizar "condiciones que permitan desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Por qué Uruguay es el único país de Latinoamérica que no festeja la Navidad.

Por qué Uruguay es el único país de Latinoamérica que no festeja la Navidad

Por Redacción Mundo
Envases de Nochebuena reutilizados: reciclaje práctico con un truco simple para el hogar.

Botellas de vino, sidra y cerveza: qué hacer con los envases que sobran después de Nochebuena

Por Ignacio Alvarado
Los celulares como drogas en niños: la dura campaña que propone no regalar dispositivos en Navidad

Los celulares como drogas en niños: la campaña que propone no regalar dispositivos en Navidad

Por Redacción Sociedad
Una recomendación para evitar atracones en Navidad y Año Nuevo.

Atracones en Navidad y Año Nuevo: el truco de los expertos para disfrutar de la cena sin terminar "explotado"

Por Cristian Reta