Adelantan Quini 6 de Nochebuena: $6.700 millones en juego y cómo controlar la boleta

A raíz de los festejos, el sorteo del miércoles 24 de diciembre se adelanta de la tradicional cita de las 21.15 a las 19 horas.

La noche del miércoles 24 de diciembre (sorteo N° 3.333), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $6.700 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Primer Sorteo , con $3.680 millones.

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 2.500 . Todavía hay tiempo de jugar hoy, 24 de diciembre, mientras las agencias de quiniela estén operativas.+

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15. El 24 de diciembre será especial a las 19.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Ganadores del Quini 6 de Navidad, domingo 21 de diciembre

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.332, hubo 85 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se llevará cada uno $70.588.235,29 tras acertar cinco de los siguientes números: 06, 17, 19, 22, 29 y 41.

Premios principales quedaron vacantes.

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

