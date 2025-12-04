4 de diciembre de 2025 - 11:05

Sortean $16.200 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Se renueva el pozo acumulado histórico en la Lotería de Santa Fe. ¿Dónde ver en vivo los resultados y ganadores?

Los Andes | Redacción Sociedad
Se viene un nuevo sorteo histórico en el Quini 6 por un pozo acumulado de 16.200 millones de pesos, el máximo administrado por la Lotería de Santa Fe.

Será el domingo 7 de diciembre a la noche cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías del Quini 6.

El récord se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento inédito en las apuestas.

Quini 6 de $16.200 millones: fecha de sorteo y premios en juego

El domingo 7 de diciembre (sorteo N° 3.328), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $16.200 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $8.850 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $2.720 millones
  • La Segunda: $4.150 millones
  • Revancha: $8.850 millones
  • Siempre Sale: $350 millones
  • Extra: $130 millones
Resultados y ganadores de Quini 6
Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $16.200 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6

Para el sorteo del próximo domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del sábado.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

