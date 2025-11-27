27 de noviembre de 2025 - 10:27

Sorteo del Quini 6: mirá si con estos 6 números ganaste $5,5 millones

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.325, correspondiente al miércoles 26 de noviembre con pozo histórico de $13.400 millones.

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Quini 6 premió este miércoles 26 de noviembre a 49 jugadores con más de 5,5 millones de pesos cada uno, aunque los reconocimientos mayores quedaron vacantes. El pozo acumulado era de $13.400 millones.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.325, correspondiente a ayer, hubo 49 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se lleva cada uno $5.513.045,97 tras acertar cinco de los siguientes números: 11, 16, 18, 27, 34 y 45.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo 30 de noviembre, fecha del siguiente sorteo.

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.325 del miércoles 26 de noviembre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

02 - 04 - 10 - 18 - 32 - 44

Sin ganadores con seis aciertos. Premio vacante de $1.880.789.195.

La Segunda del Quini 6

08 - 21 - 24 - 26 - 33 - 35

Sin ganadores con seis aciertos. Premio vacante de $3.273.613.639.

La Revancha del Quini 6

20 - 25 - 34 - 36 - 40 - 41

Sin ganadores con seis aciertos. Premio vacante de $7.625.267.937.

Siempre Sale del Quini 6

11 - 16 - 18 - 27 - 34 - 45

Hubo 49 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $5,5 millones cada uno.

Cuánto sale jugar al Quini 6

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

A qué hora cierra la apuesta del Quini 6

Para el sorteo del domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 20.30 del sábado.

CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

