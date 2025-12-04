Un conductor deberá pagar más de $8 millones por destrozos de luminarias y pretiles en San Rafael

El Municipio intimó al automovilista que provocó la destrucción en el Paseo Pellegrini y luego escapó del lugar de los hechos.

El Municipio de San Rafael determinó que el conductor que provocó importantes daños en el Paseo Pellegrini deberá afrontar un pago superior a los 8 millones de pesos.

El hecho ocurrió el pasado domingo alrededor de las 7 de la mañana en el microcentro departamental, cuando el conductor de un Citroen, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra pretiles y luminarias ubicadas en dicha artería.

Luego del accidente, el hombre decidió abandonar el vehículo y huir. Tras conocerse el hecho, el municipio intervino ante la Policía para avanzar en la identificación del sujeto.

Conductor destrozó luminarias en San Rafael El área de Obras Públicas realizó un relevamiento de los daños, que detalló la destrucción de tres luminarias con base cónica –tasadas en $2.450.000 cada una, lo que suma $7.350.000– y seis pretiles con cabezal de aluminio, valuados en $123.000 cada uno, totalizando $738.000. Los montos incluyen la colocación tanto de las farolas como de los pretiles.

Con estos valores, el área de Asuntos Legales del Municipio intimó este jueves al conductor del Citroën Xsara Picasso a abonar $8.088.000 dentro de un plazo de cinco días hábiles.