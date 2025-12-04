4 de diciembre de 2025 - 20:38

Un conductor deberá pagar más de $8 millones por destrozos de luminarias y pretiles en San Rafael

El Municipio intimó al automovilista que provocó la destrucción en el Paseo Pellegrini y luego escapó del lugar de los hechos.

Conductor deberá pagar más de 8 millones por destrozar luminarias&nbsp;

Conductor deberá pagar más de 8 millones por destrozar luminarias 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Municipio de San Rafael determinó que el conductor que provocó importantes daños en el Paseo Pellegrini deberá afrontar un pago superior a los 8 millones de pesos.

Leé además

Conductor alcoholizado provocó un fuerte choque en San Carlos

Conducía alcoholizado, se cruzó de carril y provocó un fuerte choque frontal en San Carlos

Por Redacción Policiales
Un hombre alcoholizado cocho y tenía una de sus dos piernas enyesadas. 

Manejaba borracho y con una pierna enyesada, chocó tres autos y lo inhabilitaron para volver a conducir

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió el pasado domingo alrededor de las 7 de la mañana en el microcentro departamental, cuando el conductor de un Citroen, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra pretiles y luminarias ubicadas en dicha artería.

Luego del accidente, el hombre decidió abandonar el vehículo y huir. Tras conocerse el hecho, el municipio intervino ante la Policía para avanzar en la identificación del sujeto.

Conductor destrozó luminarias en San Rafael

El área de Obras Públicas realizó un relevamiento de los daños, que detalló la destrucción de tres luminarias con base cónica –tasadas en $2.450.000 cada una, lo que suma $7.350.000– y seis pretiles con cabezal de aluminio, valuados en $123.000 cada uno, totalizando $738.000. Los montos incluyen la colocación tanto de las farolas como de los pretiles.

Con estos valores, el área de Asuntos Legales del Municipio intimó este jueves al conductor del Citroën Xsara Picasso a abonar $8.088.000 dentro de un plazo de cinco días hábiles.

Desde la comuna señalaron que la medida apunta a preservar el patrimonio público y busca sentar un precedente ante hechos similares que involucren daños a bienes que pertenecen a todos los sanrafaelinos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un conductor de aplicación atacó a un pasajero con un cascote 

Un chofer de aplicación golpeó a un pasajero y lo dejó en coma porque se demoró la transferencia de pago

Por Redacción Policiales
Se espera calor intenso para este viernes en Mendoza. Los Andes

Caluroso, inestable y tormentas aisladas en Mendoza este viernes: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad
primer ano del estacionamiento medido digital, ciudad celebra los exitosos resultados de su implementacion

Primer año del Estacionamiento Medido Digital, Ciudad celebra los exitosos resultados de su implementación

Por Redacción
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre

Por Redacción Sociedad