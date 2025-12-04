La argentina hallada en la selva de Cancún habló por primera vez: "Se dijeron muchas mentiras"

A casi ocho meses de su desaparición en México , María Belén Zerda decidió contar por primera vez su versión sobre el episodio que mantuvo en vilo a su familia y generó repercusión internacional. En abril, la joven argentina fue encontrada deshidratada y con lesiones superficiales tras permanecer diez días dentro de una zona selvática de Cancún .

Los pasajeros del primer vuelo directo entre China y Argentina llegaron a Nueva Zelanda y los recibieron con aplausos

Hasta ahora, el caso había quedado envuelto en hipótesis oficiales que atribuían lo ocurrido a un episodio psiquiátrico . Belén sostiene que nada de eso fue real. “Se dijeron muchas cosas que eran mentira. Ahora estoy preparada para hablar ”, detalló Belén.

En diálogo con Infobae, la mujer aseguró que todo comenzó con el hackeo de su teléfono . Explicó que, tras entregar su celular como parte de pago del nuevo equipo, desconocidos habrían logrado activar su antigua SIM y obtener acceso remoto a cámaras, ubicación y cuentas personales.

A partir de ese momento, relata, detectó capturas de pantalla automáticas, aplicaciones que se abrían solas y movimientos irregulares en tarjetas de crédito . Según su relato, en los primeros días de abril comenzó a notar que “la seguían” en la vía pública y que incluso recibió un llamado en el que un hombre le dijo: “Te estamos vigilando” .

Aunque intentó dar aviso a amigos en México, inicialmente no le creyeron. Cuando contó lo ocurrido a su familia, también advirtió que un pariente recibió una amenaza .

Belén afirma también que llegó a ver personas controlando su departamento desde la mirilla. Por temor, se refugió en la casa de una amiga, pero asegura que también allí detectó desvío de datos. En ese contexto, decidió apagar el teléfono y esconderse en la selva, desde donde —según su descripción— vio llegar varias camionetas a la vivienda de su amiga.

Las heridas que sufrió Belén durante su estadía en la selva Las heridas que sufrió Belén durante su estadía en la selva. Infobae

Durante diez días caminó de noche para evitar el calor y se refugiaba bajo árboles durante el día. Bebió restos de líquidos recogidos de botellas tiradas en calles cercanas y comió frutos silvestres. Para resguardarse del frío nocturno improvisó una capa con una bolsa gruesa. También se mojó con el agua que caía de sistemas de aire acondicionado ubicados en la vía pública, para refrescarse un poco.

El 18 de abril, debilitada, decidió acercarse a una zona comercial con cámaras de seguridad. Relató que pidió ayuda en un comercio y solicitó que llamaran a una división policial específica porque no confiaba en la fuerza local. Tras más de una hora y media de espera, fue asistida y trasladada a un centro médico, donde constataron deshidratación y falta de nutrientes.

Syzygium, la única fruta que comió Belén en la selva Syzygium, la única fruta que comió Belén en la selva. Infobae

De regreso en Buenos Aires, Belén asegura que aún no logró recuperar la seguridad de sus cuentas digitales ni el control del Instagram comercial desde el que trabaja. Presentó una denuncia en la Comisaría 1F de la Policía de la Ciudad, y la causa quedó en manos del fiscal Carlos Alberto Vasser, aunque aún no obtuvo respuestas.