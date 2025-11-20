20 de noviembre de 2025 - 10:32

Quini 6: los 11 ganadores de $24,6 millones y los números de la suerte premiados

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.323, correspondiente al miércoles 19 de noviembre. Ya hay un pozo acumulado de $12.700 millones.

Resultados y ganadores del Quini 6, miércoles 19 de noviembre

Foto:

Los Andes
Redacción Sociedad

El Quini 6 premió este miércoles 19 de noviembre a 11 jugadores con más de 24,6 millones de pesos cada uno, aunque los reconocimientos mayores quedaron vacantes. De esta manera, el pozo acumulado total crece a un histórico de $12.700 millones.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.323, correspondiente a ayer, hubo 11 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se lleva cada uno $24.635.542,50 tras acertar cinco de los siguientes números: 22, 25, 38, 40, 41 y 43.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo 23 de noviembre, fecha del siguiente sorteo.

Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 23 de noviembre

El domingo 23 de noviembre (sorteo N° 3.324), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $12.700 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $7.350 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $1.750 millones
  • La Segunda: $3.150 millones
  • Revancha: $7.350 millones
  • Siempre Sale: $320 millones
  • Extra: $130 millones
Quini 6&nbsp;

Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.323 del miércoles 19 de noviembre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

12 - 14 - 24 - 29 - 37 - 45

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

03 - 18 - 29 - 30 - 33 - 34

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

04 - 05 - 10 - 32 - 35 - 39

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

22 - 25 - 38 - 40 - 41 - 43

Hubo 11 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $24,6 millones cada uno.

Resultados y ganadores del Quini 6, miércoles 19 de noviembre

Cuánto sale jugar al Quini 6 que sortea $12.700 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

A qué hora cierra la apuesta del Quini 6

Para el sorteo del domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 20.30 del sábado.

CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

