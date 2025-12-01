Llega un nuevo sorteo histórico en el Quini 6 por un pozo acumulado de 15.000 millones de pesos , el máximo administrado por la Lotería de Santa Fe.

Tras días de nerviosismo, apareció el mendocino que ganó $152 millones en el Telekino

Será el miércoles 3 de diciembre a la noche cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías del Quini 6.

El récord se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento inédito en las apuestas.

El miércoles 3 de diciembre (sorteo N° 3.327), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $15.000 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Revancha , con $8.460 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $2.370 millones

$2.370 millones La Segunda: $3.775 millones

$3.775 millones Revancha: $8.460 millones

Siempre Sale: $265 millones

$265 millones Extra: $130 millones

Resultados y ganadores en el sorteo del Quini 6 Sortean $15.000 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta LA

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $15.000 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

A qué hora cierra la apuesta del Quini 6

Para el sorteo del miércoles, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 de ese día.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Resultados y ganadores de Quini 6 Sortean $15.000 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta Los Andes

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.