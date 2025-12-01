Dos docentes universitarios llevan casi 20 días varados en la Antártida y aún no saben cuándo volverán.

Lo que comenzó como una breve misión académica terminó convirtiéndose en una larga espera en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Daniel Bertagno y Ricardo Rivas , docentes de la carrera de Periodismo de la Universidad de River , llevan casi 20 días varados en la Antártida , sin una fecha confirmada para regresar a Buenos Aires.

Llega el feriado de diciembre: la fecha decretada en Argentina para el último fin de semana largo de 2025

Ambos viajaron el 15 de noviembre a la Base Marambio para participar de una actividad educativa que debía extenderse apenas 36 horas . El objetivo era presentar un libro, cerrar el año académico y realizar una clase en vivo para los alumnos que cursan desde el continente blanco. Pero la meteorología, siempre impredecible en la zona, transformó el cronograma.

Bertagno relató en diálogo con La barra de Casal (LT3 Rosario) cómo se desencadenó la situación: " Teníamos pensado estar solo tres días , pero siempre, y esto lo aprendimos en estos días, todo está sujeto acá a las condiciones logísticas y a las condiciones meteorológicas".

El vuelo que debía buscarlos, un Hércules C-130 , encargado de operar en la base, sufrió un desperfecto y debió ser reparado. Y aunque ya está operativo, las condiciones climáticas impiden desde hace días cualquier aterrizaje seguro .

"La idea fue venir acá para cerrar el año, presentar un libro y para hacer una clase en vivo al revés de lo que se hace siempre, porque se hace todo desde Buenos Aires para el resto del país en vivo por Zoom", explicó.

Los docentes de la Universidad de River están varados en la Antártida.

"Sabíamos que al venir acá es asumir el riesgo de que las cosas pueden ir cambiando o que se van manejando día a día de acuerdo al clima", expresó el docente.

A pesar del aislamiento, los docentes destacaron que la comunicación no es un problema. En la base viven actualmente unas 70 personas, y la conectividad se sostiene gracias al sistema de Elon Musk, Starlink y una antena 4G. "La conectividad es muy buena", señalaron.

Mientras avanza la espera, la única referencia que tienen es una estimación optimista: "Dicen que el 8 de diciembre, que para los creyentes es el Día de la Virgen, sería el vuelo de regreso, así que estamos acá esperando a ver qué pasa y mientras tanto estamos aprendiendo de todo".