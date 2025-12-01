1 de diciembre de 2025 - 14:17

Dos docentes universitarios llevan casi 20 días varados en la Antártida y aún no saben cuándo volverán

Habían viajado al continente blanco para darle clases a los alumnos que viven allí. La estadía prevista era por 36 horas, pero las condiciones climáticas no los dejan regresar.

Dos docentes universitarios llevan casi 20 días varados en la Antártida y aún no saben cuándo volverán.

Dos docentes universitarios llevan casi 20 días varados en la Antártida y aún no saben cuándo volverán.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Lo que comenzó como una breve misión académica terminó convirtiéndose en una larga espera en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Daniel Bertagno y Ricardo Rivas, docentes de la carrera de Periodismo de la Universidad de River, llevan casi 20 días varados en la Antártida, sin una fecha confirmada para regresar a Buenos Aires.

Leé además

Lucero murió y volvió a nacer tras sufrir un infarto masivo en Nepal. Luego tuvo un ACV. | Foto: gentileza

La historia del hombre que nació y murió dos veces y bajó caminando infartado del Himalaya

Por Ignacio de la Rosa
Feriado largo de diciembre: esta es la fecha confirmada en Argentina

Llega el feriado de diciembre: la fecha decretada en Argentina para el último fin de semana largo de 2025

Por Redacción Sociedad

Ambos viajaron el 15 de noviembre a la Base Marambio para participar de una actividad educativa que debía extenderse apenas 36 horas. El objetivo era presentar un libro, cerrar el año académico y realizar una clase en vivo para los alumnos que cursan desde el continente blanco. Pero la meteorología, siempre impredecible en la zona, transformó el cronograma.

Bertagno relató en diálogo con La barra de Casal (LT3 Rosario) cómo se desencadenó la situación: "Teníamos pensado estar solo tres días, pero siempre, y esto lo aprendimos en estos días, todo está sujeto acá a las condiciones logísticas y a las condiciones meteorológicas".

El vuelo que debía buscarlos, un Hércules C-130, encargado de operar en la base, sufrió un desperfecto y debió ser reparado. Y aunque ya está operativo, las condiciones climáticas impiden desde hace días cualquier aterrizaje seguro.

antártida
Los docentes de la Universidad de River están varados en la Antártida.

Los docentes de la Universidad de River están varados en la Antártida.

"La idea fue venir acá para cerrar el año, presentar un libro y para hacer una clase en vivo al revés de lo que se hace siempre, porque se hace todo desde Buenos Aires para el resto del país en vivo por Zoom", explicó.

"Sabíamos que al venir acá es asumir el riesgo de que las cosas pueden ir cambiando o que se van manejando día a día de acuerdo al clima", expresó el docente.

A pesar del aislamiento, los docentes destacaron que la comunicación no es un problema. En la base viven actualmente unas 70 personas, y la conectividad se sostiene gracias al sistema de Elon Musk, Starlink y una antena 4G. "La conectividad es muy buena", señalaron.

Mientras avanza la espera, la única referencia que tienen es una estimación optimista: "Dicen que el 8 de diciembre, que para los creyentes es el Día de la Virgen, sería el vuelo de regreso, así que estamos acá esperando a ver qué pasa y mientras tanto estamos aprendiendo de todo".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fausto Morcos durante el bautismo en el CUC.

"Recordar es volver a pasar por el corazón": emotivo recuerdo del nene que falleció en la tragedia del parque

Por Ignacio de la Rosa
Sortean $15.000 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Sortean $15.000 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Por Redacción Sociedad
La Patrulla de Rescate asistió a una pareja extraviada en un cerro de Cacheuta

Rescataron en Cacheuta a una pareja que se había perdido mientras bajaba de un cerro

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la quiniela de Mendoza. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 1 de diciembre

Por Redacción Sociedad