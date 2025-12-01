1 de diciembre de 2025 - 13:14

Rescataron en Cacheuta a una pareja que se había perdido mientras bajaba de un cerro

Los jóvenes acudieron al 911 para dar aviso sobre la situación. En pocos minutos rescatistas de UPRAM los localizaron.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña (UPRAM), realizó este fin de semana un operativo de rescate en la zona de Cacheuta, luego de que una pareja de 29 años se extraviara durante el descenso de un cerro.

El procedimiento se activó tras una alerta al Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que permitió poner en marcha el protocolo de emergencia. Los jóvenes, desorientados y fuera del sendero habitual, lograron comunicarse con el 911, lo que facilitó la localización precisa del punto donde se encontraban.

Según informaron fuentes policiales, la pareja presentaba lesiones menores provocadas por la vegetación del terreno montañoso, pero se encontraba en buen estado de salud.

En pocos minutos, los rescatistas de UPRAM arribaron al lugar indicado, brindaron asistencia primaria, hidratación y acompañaron a los dos extraviados durante el descenso hasta un área segura.

