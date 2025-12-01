Rescataron en Cacheuta a una pareja que se había perdido mientras bajaba de un cerro

Los jóvenes acudieron al 911 para dar aviso sobre la situación. En pocos minutos rescatistas de UPRAM los localizaron.

La Patrulla de Rescate asistió a una pareja extraviada en un cerro de Cacheuta

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña (UPRAM), realizó este fin de semana un operativo de rescate en la zona de Cacheuta, luego de que una pareja de 29 años se extraviara durante el descenso de un cerro.

El procedimiento se activó tras una alerta al Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que permitió poner en marcha el protocolo de emergencia. Los jóvenes, desorientados y fuera del sendero habitual, lograron comunicarse con el 911, lo que facilitó la localización precisa del punto donde se encontraban.

La Patrulla de Rescate asistió a una pareja extraviada en un cerro de Cacheuta La Patrulla de Rescate asistió a una pareja extraviada en un cerro de Cacheuta Gobierno de Mendoza Según informaron fuentes policiales, la pareja presentaba lesiones menores provocadas por la vegetación del terreno montañoso, pero se encontraba en buen estado de salud.

En pocos minutos, los rescatistas de UPRAM arribaron al lugar indicado, brindaron asistencia primaria, hidratación y acompañaron a los dos extraviados durante el descenso hasta un área segura.