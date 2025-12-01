1 de diciembre de 2025 - 11:57

Estas son las 16 candidatas que aspirarán al cetro vendimial de Ciudad: votá a tu favorita

La votación está habilitada hasta el 5 de diciembre. Los requisitos y el link para participar.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Ciudad de Mendoza abrió las votaciones para que los ciudadanos puedan elegir a su candidata preferida y contribuir a la conformación del grupo final que participará de la Fiesta de la Vendimia de Ciudad 2026. Hay tiempo hasta el 5 de diciembre y podrán participar los que estén inscriptos en el padrón electoral de la capital provincial.

La votación se habilitó porque el número de aspirantes supera las diez postulaciones permitidas por reglamento. Por eso, el proceso servirá para seleccionar a las 10 precandidatas más votadas, que serán las únicas habilitadas para participar de la celebración vendimial prevista para el 6 de febrero de 2026 en el predio del Parque Cívico.

vendimia ciudad
Juliana Graciela Zalazar es la actual reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2025 y en la fiesta representó al Club Mendoza de Regatas.

Cómo participar

Cada persona podrá emitir un solo voto, y solo podrán hacerlo quienes estén inscriptos en el padrón electoral municipal. Finalizado el proceso, el área de Ceremonial y Protocolo notificará a las jóvenes seleccionadas que avanzarán a la instancia final rumbo al cetro vendimial de la Ciudad.

Las precandidatas 2026

  • Ana Lucía Escudero Germano – Asociación Famiglia Siciliana.
  • María Sol Vila – Círculo de Oficiales de la Policía de Mendoza.
  • Sofía Velasco – Asociación Civil EndoMendoza.
  • Noelia Trinidad de la Cuesta Gandolfi – Fundación Fundalead.
  • María Celeste Sammartino – Andino Tenis Club.
  • Lara Florencia Pellegrini Tobares – Club de Leones Mendoza.
  • María Victoria Graue – Fundación Estina.
  • Martina Seiro – Club Social y Deportivo Barrio Cano.
  • Amanda Victoria Belarde Coria – Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina (Regional Mendoza).
  • Rocío Abril Bonafede Vergara – Asociación Mendocina de Profesionales de la Danza.
  • Camila Paola Suárez – Club de Ajedrez Mendoza.
  • Malena Flavia Ponce Fornari – Club de Pesca Deportiva General San Martín.
  • Sofía Agustina Sosa Pucciarelli – CECITyS.
  • Martina Romagnoli – Fundación CONIN.
  • Valentina Bianchinelli – Asociación Amigos Comisaría Cuarta.
  • Zoe Gatica – Club Mendoza de Regatas.
