Estas son las 16 candidatas que aspirarán al cetro vendimial de Ciudad: votá a tu favorita

La votación está habilitada hasta el 5 de diciembre. Los requisitos y el link para participar.

Estas son las 16 precandidatas que aspirarán al cetro vendimial de Ciudad: votá a tu favorita.

Ciudad de Mendoza abrió las votaciones para que los ciudadanos puedan elegir a su candidata preferida y contribuir a la conformación del grupo final que participará de la Fiesta de la Vendimia de Ciudad 2026. Hay tiempo hasta el 5 de diciembre y podrán participar los que estén inscriptos en el padrón electoral de la capital provincial.

La votación se habilitó porque el número de aspirantes supera las diez postulaciones permitidas por reglamento. Por eso, el proceso servirá para seleccionar a las 10 precandidatas más votadas, que serán las únicas habilitadas para participar de la celebración vendimial prevista para el 6 de febrero de 2026 en el predio del Parque Cívico.

vendimia ciudad Juliana Graciela Zalazar es la actual reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2025 y en la fiesta representó al Club Mendoza de Regatas. Cómo participar Cada persona podrá emitir un solo voto, y solo podrán hacerlo quienes estén inscriptos en el padrón electoral municipal. Finalizado el proceso, el área de Ceremonial y Protocolo notificará a las jóvenes seleccionadas que avanzarán a la instancia final rumbo al cetro vendimial de la Ciudad.

La Municipalidad ya presentó oficialmente a todas las aspirantes. Para votar, los vecinos deben ingresar al enlace habilitado por el municipio o haciendo clic aquí.