"Recordar es volver a pasar por el corazón": emotivo recuerdo del nene que falleció en la tragedia del parque

A un mes de la muerte de Fausto Morcos (13), quien falleció atropellado en la esquina de Boulogne Sur Mer y J. y M. Clark -Parque San Martín- , el Colegio Universitario Central le dedicó un sentido y conmovedor mensaje en las redes sociales . Fausto y los dos amigos con quienes se encontraba aquel mediodía estudiaba en el colegio secundario dependiente de la UNCuyo. Dos de ellos fueron atropellados por el auto conducido por María Amelia Albina Molina (82). Según los testigos, la mujer cruzó con el semáforo en rojo y atropelló a dos de los tres adolescentes mientras caminaban por la senda peatonal .

Recientemente la familia de Fausto rompió el silencio y destacó que el chico no había sufrido un accidente. "A Fausto lo mataron, usando un auto como arma" , destacó, con dolor e impotencia, su papá José Morcos en una entrevista con Los Andes . Y tanto él como la mamá de Fausto, Cecilia García, destacaron que lo único que buscan es que se haga justicia por la muerte de Fausto. Incluso, llamaron a testigos del episodio a que se presenten al Ministerio Público Fiscal para aportar los datos que puedan ser de utilidad .

En una publicación en Instagram (@cucuncuyo) , y acompañado de una foto de Fausto, el colegio ubicado en calle San Martín de Ciudad homenajeó a Morcos y se sumó al pedido de justicia de su familia.

" Recordar es volver a pasar por el corazón . Hoy, especialmente, traemos a nuestro corazón al querido Fausto y lo evocamos con el mismo amor que nos acompaña cada día en que compartimos su recuerdo ", destaca el mensaje en las redes del CUC.

" Tu sonrisa, tu respeto y tu solidaridad siguen iluminando este acto de amor que, día a día, construye tu memoria . Gracias por habernos permitido ser -y seguir siendo- tu comunidad cuquera. Acompañamos el pedido de justicia de la familia de Fausto y reafirmamos que la toma de conciencia frente al volante debe ser una prioridad para toda la sociedad", destacaron en el comunicado, filmado por el Servicio de Orientación Escolar del Universitario Central.

La tragedia del parque

El sábado 1 de noviembre, a las 12:15, Fausto Morcos y dos amigos (todos de 13 años) iban a jugar a la pelota al Parque General San Martín. Fausto jugaba futsal en Pacífico, pero como ese fin de semana no había fecha, se había quedado toda la noche en la casa de uno de sus amigos, en las inmediaciones de la esquina de J. y M. Clark y Boulogne Sur Mer.

Quince minutos después del mediodía, y según relataron algunos testigos que estaban en esa esquina, un auto atropelló a dos de los tres chicos cuando ellos intentaban cruzar Boulogne Sur Mer. De acuerdo a lo reconstruido, los tres chicos cruzaron por la senda peatonal de esa esquina (con dirección al Parque -hacia el oeste-), aprovechando que el semáforo les daba el verde. Pero, según estos mismos testigos -y que son claves en la causa- la conductora de un VW Up -María Amelia Albina Molina (82) circulaba por Boulogne Sur Mer desde el sur, cruzó el rojo y los atropelló.

Fausto falleció en el acto, mientras que uno de sus amigos -quien también fue embestido- sufrió graves heridas y que lo tuvieron casi una semana en el hospital. El tercero de los adolescentes, que había terminado de cruzar segundos antes, miró todo desde la vereda.

Más allá de la inmediata intervención de los médicos del Mendoza Tenis Club (la tragedia fue en la puerta de la institución), de la asistencia de los transeúntes ocasionales y de la rápida intervención de la Policía y el Sistema de Emergencias Coordinado, Fausto murió en el lugar.

El dolor y el pedido de justicia de la familia

José Morcos y Cecilia García, padre y madre de Fausto, hablaron hace unos días sobre la tragedia que enlutó sus vidas hace un mes.

"En todos los medios se dice que Fausto sufrió un accidente, pero eso no es así. A Fausto lo mataron. Hace tiempo se viene insistiendo como sociedad en que quien usa un vehículo de manera imprudente o incorrecta, está utilizando un arma. Y a Fausto lo mataron usando un vehículo como arma, un sábado a las 12:15, en una de las esquinas más concurridas del Parque y en un lugar donde había muchos chicos más", resumió José Morcos.

"Él (NdA: por Fausto) cruzó con el paso a su favor. Incluso, una camioneta que estaba viniendo de en frente e iba a doblar les dio el paso, porque tenían la luz verde", agregó el hombre, quien trabaja en el Servicio Penitenciario Provincial.

"Tenía 13 años, había salido el año pasado de la escuela Vergara y había empezado en el CUC. Se esforzó muchísimo para entrar, se había preparado durante todo séptimo grado de la primaria. Había elegido el CUC como primera opción, y entró. Él siempre dio todo, es muy responsable...", recuerdan sus padres, antes de que una bocanada de aire amargo interrumpa lo que estaban diciendo.

"Me cuesta muchísimo hablar en el pasado; él era muy responsable, muy atento, muy amable, muy educado, muy todo", acotó José, quien aclaró que lo único que están buscando es justicia.

"Hay algo de todo esto que me llama poderosamente la atención, y me angustia. Primero, que la persona que los embistió no frenó ni intentó esquivarlos. Pero, además, después de atropellarlos, los arrastró unos metros, se bajó del auto, los miró y se volvió a subir para correr el auto. Las mismas personas que estaba en el lugar cuentan que le dijeron que no podía mover el auto", agregó el padre de Fausto a Los Andes.

Además, la familia de Fausto insistió en la importancia de que cualquier transeúnte casual que haya sido testigo de la tragedia el 1 de noviembre al mediodía en J. y M. Clark y Boulogne Sur Mer aporte datos al Ministerio Público Fiscal,

Fausto Morcos 1 Fausto Morcos (13) y sus padres, José Morcos y Cecilia García. El niño murió atropellado en el Parque el 1 de noviembre.

La situación de la conductora

La conductora que embistió a los dos chicos -María Amelia Albina Molina (82)- permanece imputada y detenida en su casa (debido a su avanzada edad).

El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta la acusó formalmente por los delitos de "homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo (NdA: por la muerte de Fausto) en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por pasar un semáforo en rojo (por las lesiones a uno de los amigos)".

La mujer permanece aprehendida en su domicilio con control geosatelital.